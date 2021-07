Els hospitals catalans ja superen els 2.000 ingressats per covid-19. En concret n'hi ha 2.028, 90 més que fa 24 hores. Pel que fa les UCI, ja són 458 els crítics, 18 més en un dia. El Departament de Salut ha notificat 6.263 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 800.393. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,96. El risc de rebrot disminueix també un punt, fins als 1.164. S'han notificat 21 morts més i el total des de l'inici de la pandèmia arriba a 22.390. El 21,22% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 1.234,03 a 1.245,31, mentre que a set dies passa de 603,59 a 592,28.

El risc de rebrot era de 1.453 entre el 6 i el 12 de juliol, i es queda a 1.164 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,96, un valor inferior al de la setmana anterior (1,33). La incidència a 7 dies és de 592,28 entre el 13 i el 19 de juliol, per sota dels 653,03 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 1.245,31 entre el 13 i el 19 de juliol, per sobre dels 1.118,23 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 13 al 19 de juliol n'hi va haver 46.025, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 50.746.

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 132.956 PCR i 117.067 tests d'antígens, dels quals el 21,22% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (20,03%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 31,62 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 864.933 casos, dels quals 800.393 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 21 en les darreres hores, amb 22.390 des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 13 i el 19 de juliol s'han declarat 70 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 19. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.823 persones. La setmana del 6 al 12 de de juliol n'hi havia 1.068.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 32.374 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 107 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.922. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.813 persones, tres més en 24 hores.

22 ingressats a l'UCI de menys de 30 anys

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, ja són 22 els crítics de menys de 30 anys, un més que fa un dia. En concret, 19 tenen de 20 a 29 anys (+1), dos tenen entre 10 i 19 i un té menys de deu anys. A partir dels 30 anys, 46 tenen de 30 a 39 anys (+1), 71 van dels 40 a als 49 anys (-1), 65 tenen de 50 a 59 (+1) i 95 tenen de 60 a 69 anys (+3). A partir dels 70 anys, les xifres disminueixen força; hi ha 53 malalts crítics majors d'aquesta edat: 44 de 70 a 79 (+2), nou de 80 a 89 (-1) i cap de 90 (ídem).

Pel que fa a les dades d'ingressats general, dels 2.028 que hi ha actualment als hospitals catalans, 1.167 tenen més de 50 anys i 683 són menors de 50. De la resta no hi ha registrada l'edat. Un total de 133 tenen menys de 30 anys (-3). En concret, 110 tenen de 20 a 29 anys (-3), 19 tenen de 10 a 19 anys (+2) i 4 tenen menys de 10 anys (-2).

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 és la més afectada, amb 1.344 casos per cada 100.000 habitants. També la franja de 10 a 19 s'ha incrementat exponencialment en poques setmanes i està ara en 1.065 casos per cada 100.000 habitants. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 833 casos.

De fet, el 27% de les PCR o tests d'antígens surten positius en la franja de 20 a 29 anys, i puja al 28% en la franja de 10 a 19 anys, mentre que és del 24% en els de 30 a 39. En línies generals, la positivitat és del 24% entre els menors de 50 anys i del 14% entre els que tenen 50 o més.

Regió sanitària de Barcelona ciutat: 17 ingressats més i 8 morts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, hi ha 1.578 nous positius, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 186.193, xifra que s'eleva a 205.700 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 6.814 persones a l'àrea, vuit més.

El risc de rebrot cau 21 punts, i se situa en 1.491. El de la setmana del 6 al 12 de juliol era de 1.999. L'Rt baixa una centèsima, fins a 0,91, per sota del valor de la setmana anterior (1,28). La incidència a 7 dies és de 737. El 25,06% de les proves que es fan surten positives. A la regió actualment hi ha 531 pacients ingressats, 17 més que fa 24 hores

Regió metropolitana nord: 21 ingressats més (494)

La regió metropolitana nord suma 201.244 confirmats per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia (+1.632) i 219.489 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.958 defuncions, cinc més. El risc de rebrot baixa 3 punts, fins a 1.176. El de la setmana del 6 al 12 de juliol era de 1.299. La velocitat de propagació baixa una centèsima, fins a 1,01, mentre que la setmana anterior era d'1,22.

La incidència a 7 dies és de 572. El 18,68% de les proves que es fan surten positives. Segons les últimes dades, ara hi ha 494 ingressats, 21 més que l'última dada registrada.

Regió metropolitana sud: el risc de rebrot i l'Rt tornen a pujar

La regió metropolitana sud suma 137.732 casos confirmats per PCR o TA, 1.173 més en 24 hores. En total són 149.887 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.800 (+3). El risc de rebrot puja 16 punts, fins a 1.198, i estava en 1.616 en l'interval anterior. La velocitat de propagació puja una centèsima, fins a 0,94. La setmana anterior era de 1,40.

El 21,79% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a 7 dies se situa en 595. Segones les últimes dades, en aquesta regió hi ha actualment 412 pacients ingressats per covid-19, 24 més.

Catalunya central: el risc de rebrot puja 25 punts (727)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 56.421 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 305 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 61.250 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.374 persones en aquesta regió, una més.

El risc de rebrot puja 25 punts, fins a 727 punts, mentre que l'interval anterior era de 774. La taxa de reproducció puja una centèsima fins a 1,04, per sota de l'Rt de la setmana del 6 al 12 de juliol (1,24). La incidència a 7 dies és de 349 i el 16,13% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 67 pacients ingressats, tres més que fa 24 hores.

Camp de Tarragona: tres ingressats més (112)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 52.550 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 474 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 54.307. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.133 persones, una més.

El risc de rebrot puja 12 punts, fins a 1.062, pels 1.537 de la setmana anterior. L'Rt es manté en 0,91, per sota de l'1,58 de la setmana del 6 al 12 de juliol. La incidència a 7 dies és de 541. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 23,17%. Actualment hi ha 112 pacients ingressats, tres més que en el darrer registre.

Terres de l'Ebre: l'Rt baixa tres centèsimes (1,35)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 12.526

casos confirmats per PCR o TA, 74 casos més que en el balanç anterior, i 12.915 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 181 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més.

El risc de rebrot puja dos punts, fins a 794, mentre que en l'interval anterior era de 579. La incidència a 7 dies és de 337. El 16,61% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en l'1,35, per sota del registre de la setmana anterior, quan era d'1,44. Actualment hi ha 22 pacients ingressats, tres més que fa 24 hores.

Regió de Lleida: puja el risc de rebrot i baixa l'Rt

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 41.316

casos confirmats per PCR/TA, 196 més. Són 42.765 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 654 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més.

El risc de rebrot puja 14 punts, fins a 791, per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 1.042. La velocitat de propagació baixa quatre centèsimes, fins a l'1,05. La setmana del 6 al 12 de juliol era d'1,98. La incidència a 7 dies és de 379. El 17,46% de les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 42 pacients ingressats als hospitals, tres més.

Regió de l'Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa de 1.000

A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 7.894 casos confirmats per PCR/TA, 48 més. Són 8.301 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 158 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, igual que fa 24 hores.

El risc de rebrot se situa en 988 punts, 31 menys, mentre que la velocitat de propagació és d'1,06, cinc centèsimes menys. Se situa per sobre de l'1,10 de la setmana del 6 al 12 de juliol. La incidència a 7 dies és de 461. El 20,36% de les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 10 pacients ingressats a la regió (+1).

Regió de Girona: 22 ingressats més (160)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 87.207 (+616) i 91.051 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.134 persones, tres més que fa un dia.

El risc de rebrot baixa 14 punts, fins a 1.066, per sota dels 1.350 de la setmana del 6 al 12 de juliol. L'Rt baixa tres centèsimes i ara és de 0,97. La incidència a 7 dies és de 535. El 22,22% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 160 pacients ingressats, 22 més que en l'anterior balanç.

Prop de 75.000 vacunes més en 24 hores

En les darreres 24 hores s'han administrat 74.904 noves dosis de la vacuna contra la covid. En concret, s'han administrat 30.624 primeres dosis i el total és de 4.860.630; i 44.280 de segones, amb un total de 3.787.556. En termes absoluts, 4.243.225 ciutadans tenen la pauta completa, 50.044 més que fa un dia. Així, el 61,7% dels catalans ja té una primera dosi i un 53,9% la pauta completa, segons les últimes dades del Departament de Salut. Tenint en compte només els majors de 16 anys, està totalment immunitzat el 63,5%, té la primera punxada el 72,6%, i el 63,5 té la pauta completa.

Per franges d'edat, tenen la primera dosi el 93,4% de les persones de 80 anys o més; el 93% de les de 70 a 79; el 89,1% de les de 66 a 69, el 86,4% de les de 60 a 65; el 83,3% de les de 50 a 59; el 77,2% de les de 45 a 49; el 71% de les de 40 a 44; el 57,2% de les de 35 a 39; el 40,6% de les de 30 a 34 anys; el 34,6 de les de 20 a 29 anys; i el 28% de les de 16 a 19 anys.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,8% dels ciutadans de 80 anys o més; el 92,4% dels de 70 a 79 anys, el 84% dels de 66 a 69; el 82,1% dels de 60 a 65; el 81,5% dels de 50 a 59; el 73,6% dels de 45 a 49; el 65% dels de 40 a 44; el 41,2% dels de 35 a 39; l'11,4% dels de 30 a 34; el 7,1% dels de 20 a 29, i el 4% dels de 16 a 19.