L'Audiència Nacional ha absolt del delicte d'encobriment els dos mossos d'Esquadra jutjats per acompanyar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Alemanya el març del 2018. El magistrat considera provada l'acusació de la fiscalia però els absol perquè el delicte d'encobriment només se'ls podria aplicar si haguessin abusat del seu càrrec públic, cosa que no van fer perquè estaven de vacances, o si l'expresident hagués comès un delicte de rebel·lió, cosa que la sentència veu improbable perquè la resta del Govern va ser condemnat per sedició. La fiscalia els demanava un any i mig de presó i d'inhabilitació.