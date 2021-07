El Govern espanyol i el PP han quedat que es veuran el setembre per reprendre la negociació de les institucions caducades, entre d’altres el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Poble i, des d’avui, també, el Tribunal de Comptes.

El ministre de la Presidència, Memòria Democràtica i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va fer ahir una ronda de trucades amb els portaveus dels grups parlamentaris per presentar-se i en la conversa amb la representant del PP, Cuca Gamarra, els dos es van emplaçar a una reunió presencial quan s’iniciï el període ordinari de sessions plenàries. Fonts dels seus respectius equips no han voler donar gaires detalls de la conversa i la van emmarcar en un gest protocol·lari, ja que Bolaños va assumir el Ministeri fa tot just dues setmanes. El nou interlocutor confiava poder tancar la ronda amb tots els portaveus ahir mateix, tot i que n’hi ha alguns que no volien parlar amb ell. És el cas de Vox, que va anunciar al Congrés que no participarà al «circ mediàtic» de Bolaños.

La renovació dels òrgans constitucionals és una tasca que el PSOE i el PP tenen pendent i que només ells poden solucionar, ja que es necessiten 210 diputats per poder-la portar a terme. La nova ministra de Justícia, Pilar Llop, també està entrevistant-se aquests dies amb les associacions de jutges com a presa de contacte. El CGPJ està en funcions des del 2018 i el PP pressiona per reformar la llei i que 12 dels 20 vocals siguin elegits directament pels mateixos jutges. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, rep pressions d’Unides Podem perquè canviï la llei perquè el PP deixi de ser necessari i es pugui renovar sense el seu concurs. La proposta dels morats consisteix a suprimir la majoria de tres cinquens que exigeix la norma per triar vocals. El cap de l’Executiu ho ha rebutjat i ha demanat a Pablo Casado en nombroses ocasions que s’assegui i tanqui l’acord que, en diversos moments, semblava aconseguit. El líder dels populars exigeix que el Govern canviï la llei i els jutges elegeixin directament el 50% del CGPJ.

El ministre va conversar ahir telefònicament amb els portaveus al Congrés d’ERC, Ciutadans, PNB, Bildu i PDeCat, a banda del PP, en la primera jornada de la seva ronda de contactes inicial. Fonts de Presidència van informar que les sis converses es van celebrar en to cordial i amb una durada d’entre deu i trenta minuts cadascuna, i en totes es van emplaçar a mantenir una reunió presencial a l’inici del curs polític.