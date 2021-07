Els Bombers estaven treballant anit en l’extinció d’un incendi que es va declarar a la tarda al massís del Montgrí. Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a dos quarts de set i, segons les primeres informacions, cremava vegetació forestal. El foc va començar a Torroella de Montgrí al costat de la zona coneguda com la casa del guarda. Una quarantena de dotacions terrestres i dotze d’aèries treballaven per extingir el foc. Els Bombers van explicar que el flanc dret avança a mitja intensitat cap a la pista que va de la Casa del Guarda a la Barraca Trobada. El flanc esquerre s’obria lentament cap a Puig Roig i el cap es movia en direcció nord. Els Bombers treballaven sobre una superfície de 20 hectàrees.

De la seva banda els Agents Rurals van poder certificar que ja s’havien cremat 5 hectàrees i estaven investigant-ne les causes. La disparitat de xifres respon al fet que els Rurals treballen sobre zones on ja no hi ha foc, mentre que els Bombers actuen en tota l’extensió de les flames. El foc cremava en descendent i la unitat del GRAF dels Bombers feien una crema de gestió a la zona del cap de l’incendi, amb l’objectiu d’impedir que progressi.