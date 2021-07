L’home de 60 anys detingut per matar la seva dona, de 38, la va assassinar suposadament amb un arma blanca i posteriorment va ocultar el cadàver durant dos dies en un bagul en una habitació del seu pis de Sabadell, fins que dimecres a la nit va anar a una comissaria a confessar el crim masclista.

Segons van informar fonts properes al cas, va ser un germà de la víctima qui ahir va alertar la policia local de Sabadell que no havia pogut contactar amb la dona des de dilluns, malgrat que es trucaven cada dia des de fa anys. La dona assassinada es deia Amal, tenia 38 anys i era d’origen marroquí, si bé residia des de fa anys a Sabadell, on també viu una cosina seva.

De fet, el germà, que viu a Bèlgica, va avisar en primer lloc la seva cosina de Sabadell que no sabia res d’Amal des de dilluns, de manera que aquesta va anar al domicili i no la va trobar, segons les fonts consultades per Efe. Davant d’aquesta situació, l’home va trucar dimecres a la policia local i agents del cos van acudir al migdia al domicili de la parella, on no hi havia ningú. Els agents de la policia local van contactar llavors amb els Bombers, que van acudir al lloc per accedir a l’immoble, en el qual no van trobar la dona ni res sospitós.

A la nit, l’home, de nacionalitat espanyola i que no tenia antecedents de violència masclista amb la seva actual parella -encara que sí amb una anterior-, va acudir cap a les 23.30 hores a una comissària dels Mossos d’Esquadra per confessar el crim, després de rebre nombroses trucades dels familiars d’Amal per saber què havia passat.

Agents de la policia catalana van acudir llavors al domicili, on van trobar el cadàver de la dona, amb ferides d’arma blanca, ocult en un bagul en una de les habitacions de l’immoble on residia la parella, que s’havia conegut feia pocs anys.