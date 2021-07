Les farmàcies ja poden vendre de manera oficial, des d’ahir, els tests d’antígens d’autodiagnòtic de la covid-19 sense recepta. Tot i que molts establiments ja els havien començat a comercialitzar amb anterioritat, ahir es va fer notar l’entrada en vigor de la regulació de la venda de les proves sense prescripció mèdica i molts usuaris, sobretot joves i persones de mitjana edat, van mostrar el seu interès per comprar-ne, a uns preus que oscil·len entre el 7 i els 8 euros. Les farmàcies consultades celebraven que finalment el Govern hagi avalat una mesura que demanaven des de fa temps.

Les farmàcies ja van començar a notar ahir l’interès que desperta l’autorització de la venda lliure de les proves autodiagnòstiques ràpides per detectar la covid, coincidint amb el pic de casos de la cinquena onada. Antoni Guitó, de la Farmàcia Guitó de Santpedor, assegurava que en la primera jornada ja havien notat «força demanda», sobretot de gent de mitjana edat que es vol fer la prova «per seguretat». A la farmàcia Maristany de Navàs la demanda els ha arribat del mateix sector d’edat, però també de gent jove «que ha estat en contacte amb algun positiu i volen descartar», assegurava Martí Riera.

En la mateixa línia, Núria Ros, de la Farmàcia Ros de Manresa, apuntava ahir que «la gent feia molts dies que ens demanava els testos insistentment per l’augment de casos». És una prova que sobretot interessa al col·lectiu «de mitjana edat en avall, que fan més trobades o han anat a algun lloc amb molta gent i es volen quedar tranquils».

La venda de tests a les farmàcies era una llarga reivindicació del sector. Segons Antoni Guitó, «és un mitjà de diagnòstic molt vàlid, ràpid i fiable sempre que es faci servir bé». En aquest sentit, diu que perquè el resultat sigui correcte «han d’haver passat com a mínim uns quatre dies del possible contacte amb la persona positiva perquè sinó pot donar un fals negatiu». Per això, des de la farmàcia «s’ha d’explicar bé com funciona i les limitacions que té el test». El farmacèutic considera que «és un servei molt positiu perquè tot el que pugui servir per lluita contra el virus és benvingut».

Similar al test d’embaràs

Els tests d’antígens que es venen a les farmàcies són similars als d’embaràs amb un mètode fàcil, ràpid i còmode de fer a casa. La prova funciona recollint un mateix la mostra del nas amb un bastonet que s’ha d’introduir uns 2,5 centímetres als dos narius, posar-lo en contacte amb el líquid reactiu i el resultat s’obté amb 15 minuts. «Està molt ben explicat i és molt senzill», assegurava ahir, Àngels Ripoll, de la Farmàcia Ripoll de Súria on fa dies que tenen demanda de tests, sobretot del col·lectiu jove, i la considera «una mesura bona».

Pel que fa als preus del test, a les farmàcies consultades oscil·len entre els 7 i els 8 euros i en alguns establiments també es poden comprar en paquets de 5, que són una mica més econòmics.

Responsabilitat individual

Les proves d’antígens es poden comprar sense recepta a la farmàcia i, per tant, cadascú es fa responsable del resultat. Per això, s’apel·la a la responsabilitat individual i des de les farmàcies recorden que en cas d’obtenir un resultat positiu cal aïllar-se i posar-se en contacte amb el CAP per fer el seguiment pertinent. També subratllen que un resultat negatiu no eximeix de complir les mesures de protecció, com la mascareta, la distància i la higiene de mans, ni de fer l’aïllament en cas que s’hagi estat contacte estret d’un cas positiu.