L’Audiència Nacional va absoldre ahir els dos mossos d’esquadra que acompanyaven l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el moment de la seva detenció a Alemanya, el març de 2018, del delicte d’encobriment pel qual la Fiscalia demanava un any i mig de presó. La sentència declara provat que els dos agents van ajudar-lo i eren conscients que era investigat a Espanya i que hi havia una ordre europea de detenció en contra seva, però el jutge central del Penal, José Manuel Fernández-Prieto, conclou que aquests fets no es poden tipificar com a encobriment, perquè la sedició que s’imputa a l’expresident no és al llistat previst per a aquest delicte.

La sentència certifica que els dos agents «de mutu acord» es van desplaçar en els seus dies lliures a Waterloo, on viu actualment Puigdemont després de marxar d’Espanya a finals del 2017. El 23 de març, una persona no identificada els va demanar que el recollissin a Estocolm i van començar un viatge per diversos països d’Europa fins que el 25 de març van ser detinguts a Alemanya, dos dies després de la reactivació de l’euroordre que va dictar el Tribunal Suprem quan Puigdemont es trobava a Hèlsinki.

Els dos mossos eren conscients que estava investigat a Espanya per rebel·lió i la seva intenció, segons el jutge, «era ajudar-lo a tornar a Bèlgica i evitar la seva identificació en algun lloc on poguessin executar l’ordre europea de detenció».

Tanmateix, analitza l’article 451 del Codi Penal i conclou que només se’ls podria condemnar si es tractés d’encobrir certs delictes, com rebel·lió, homicidi del cap de l’Estat o crims de lesa humanitat, o que el beneficiat hagués actuat amb abús de funcions públiques, la qual cosa no succeeix en el cas de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.