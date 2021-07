El Govern d’Alemanya ha declarat tot Espanya, inclosa Catalunya, com a zona d’alt risc per l’avanç de la pandèmia de la covid-19, segons ha anunciat l’Institut Robert Koch (RKI). El canvi en les recomanacions de viatge per a Espanya entrarà en vigor a partir d’aquest dimarts a la mitjanit. Amb aquesta nova classificació, els viatgers procedents d’Espanya hauran de fer una quarantena de 10 dies immediatament després d’arribar a Alemanya. No obstant això, n’estaran exempts aquells viatgers que tinguin la pauta de vacunació completa o acreditin que s’han recuperat de la covid. Això sí, la quarantena es podrà donar per acabada amb només cinc dies, sempre que la persona pugui presentar una prova de coronavirus negativa. Segons l’associació alemanya de viatges DRV, uns 200.000 turistes alemanys estan de vacances a Espanya sota la modalitat de paquets turístics i uns altres 200.000, en viatges particulars.