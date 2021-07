El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha acordat «condicionar l’activitat» dels centres de la xarxa pública (SISCAT) «de manera que s’atengui només aquella activitat urgent, emergent i clínicament inajornable» davant de l’impacte de la cinquena onada, segons una resolució signada aquest dimarts. Fonts de Salut confirmen que «es reserva tota la capacitat per a activitat urgent i emergent o no ajornable» i que la mesura afecta tots els nivells assistencials. L’objectiu és preservar les vacances dels sanitaris i poder atendre l’alta demanda. La resolució s’aprova per màxim tres mesos i Salut ha traslladat les mateixes mesures als centres privats. Es preveu que en els propers 10 dies continuï incrementant el nombre de pacients ingressats. Segons indiquen fonts de Salut a l’ACN, les mesures recollides en la resolució busquen evitar que es cancel·lin les vacances dels professionals i preservar «per sobre de tot el descans del col·lectiu sanitari i alhora, garantir, que es pugui fer front a una demanda molt important». L’objectiu, recull la resolució, és «facilitar la reorganització dels equips de professionals i optimitzar tots els recursos necessaris». Les mateixes fonts assenyalen que la pressió actual és «proporcional» als nivells de la primera onada a l’atenció primària, al 061 i als hospitals. Cal tenir en compte que la situació és més tensa pel fet de ser estiu i que, respecte a la primera onada, la demanda de patologia urgent i emergent no covid-19 és més alta.

Actualment hi ha 2.028 pacients ingressats a planta als hospitals i 458 persones a les UCI. Segons ha informat Salut, a partir dels 500 llits d’UCI la desprogramació és «generalitzada» atenent a criteris clínics i a partir dels 650 pot arribar a afectar processos urgents. Això quan no és estiu. Segons la resolució, la mesura s’aplicarà sota criteris de proporcionalitat i flexibilitat per «promoure l’aprofitament òptim dels recursos» i la «màxima equitat territorial possible», exposa el text. La mesura té una durada inicial màxim de tres mesos, però pot deixar de tenir efecte o prorrogar-se si s’aproven resolucions en aquest sentit. Fonts de Salut han indicat a l’ACN que les mateixes mesures s’han traslladat als centres privats perquè els recursos habituals del sistema no són suficients.