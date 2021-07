El rei d’Espanya va tornar ahir a la sala Pi Sunyer, on se celebra el ple municipal de Barcelona: l’Ajuntament va col·locar una foto de Felip VI, de 30 centímetres d’ample i 40 d’alt, en una paret lateral de la sala. Una decisió que respon a la resolució emesa per la sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem el 6 de juliol passat, que obliga tots els ajuntaments a col·locar una efígie de Felip VI en aquest espai de decisió dels consistoris.

Ada Colau va prendre la paraula abans de començar el ple per comentar la col·locació del retrat, que suposa el retorn simbòlic del Monarca al ple, després que el 2015 es retirés el bust del rei Joan Carles. Sí, Josep Bou l’ha posat als seus peus en plens anteriors, però no és el mateix. «Voldria mencionar la notícia d’aquest ple: hi ha un canvi a la simbologia, per imperatiu legal. Ha aparegut la imatge del monarca arran d’una sentència que obliga que sigui en totes les sales de plens. Saben que això va començar amb un debat que estem orgullosos d’haver obert, com ho estem d’haver retirat el bust del rei emèrit, que estava darrere d’aquesta presidència i que no tornarà mai més aquí», va afirmar l’alcaldessa. I, sobre el bust, va afegir: «No havia d’estar presidint aquest consell plenari, perquè era un rei emèrit i també perquè és un corrupte confés que està fugat a una dictadura àrab».

Segons els magistrats, la presència de la imatge del Rei ha de situar-se en un lloc «preferent» de la sala on se celebren els plens.