Els Bombers van estabilitzar ahir l’incendi dels massís del Montgrí després d’una tarda «complicada» per culpa del vent que va bufar i que va provocar revifalles. El foc es va declarar dijous a dos quarts de set de la tarda i ha afectat unes cent hectàrees de massa forestal del parc natural. El cap d’intervenció de l’incendi, Antoni Valdepeñas, va concretar que havien pogut donar per estabilitzat el foc a dos quarts de nou del vespre: «Durant la tarda hem pogut anar controlant cadascuna de les represes que s’han produït i amb la millora de les condicions meteorològiques l’hem pogut donar per estabilitzat». Deu dotacions terrestres havien de continuar treballant tota la nit.

Cap al vespre les condicions meteorològiques van millorar i els Bombers esperaven una nit «més tranquil·la». Tot i això, havien de continuar revisant la línia per detectar possibles revifalles. Valdepeñas diu que trigaran dies a poder donar el foc per extingit perquè «tota la zona està molt calenta» per les altes temperatures.