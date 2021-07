Els hospitals de Catalunya ja superen els 2.000 pacients en planta per covid, mentre que 458 estan a l’UCI, si bé la corba de contagis segueix descendint lentament quan entrem al segon cap de setmana després de la reinstauració del toc de queda nocturn. Segons les dades actualitzades del Departament de Salut d’ahir, 2.028 pacients estan ingressats en planta (90 més que la vigília) i 458 són a l’UCI (18 més que ahir), amb la previsió que s’arribin als 500 aquest cap de setmana. Com a conseqüència de l’alta ocupació hospitalària, les defuncions s’han disparat: entre el 13 i el 19 de juliol han mort 70 persones per covid, i en canvir al principi de mes eren 13 els morts setmanals. En els contagis, es consolida la desacceleració si s’observen les dades de l’acumulat de 7 dies: 46.025 diagnosticats en el període del 13 al 19 de juliol, que són 4.700 casos menys que la setmana anterior. L’indicador que mostra que el virus està en regressió és la velocitat de propagació (Rt), que es manté per sota d’1, mentre que la incidència acumulada a 7 dies ja se situa per sota dels 600.

Després de rebre l’aval del TSJC per prorrogar-ho set dies més, el Govern manté fins al 30 de juliol el confinament nocturn de la 1 de la matinada fins a les 6 del matí per 165 municipis, que engloben, en el seu conjunt, al 80% de la població catalana. Segueixen vigents per a aquest cap de setmana i la setmana vinent altres restriccions, com el cessament de tota activitat a les 00.30 hores o la limitació de les reunions a 10 persones, mesures que el Govern ja va avisar aquest passat dijous que s’allargarien tot l’estiu. Aquest advertiment ha generat malestar en la patronal de l’oci nocturn Fecasarm, un sector que segueix tancat -excepte terrasses i només fins a les 00.30 hores- i que aquest divendres ha acusat a la Generalitat de fer-li pagar «els plats trencats de la seva ineficàcia».