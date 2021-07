El líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, demana al Govern explicacions per la dimissió dels tres membres de la direcció de l'ICF i exigeix "transparència". Considera que s'han de respectar les decisions personals que han portat als tres dimissionaris a deixar el càrrec abans de la votació sobre l'aval dels 5,4 MEUR, però ha lamentat que no s'hagi donat a conèixer abans. En aquest sentit, ha lamentat que s'hagi conegut a través dels mitjans i ha exigit "transparència". D'altra banda, ha reiterat la necessitat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assisteixi a la conferència de presidents de les comunitats autònomes de divendres vinent. Ho ha dit durant una visita a Súria (Bages) on s'ha reunit amb polítics locals.

La petició al Govern l'ha fet l'endemà de conèixer-se a través dels mitjans la dimissió dels tres membres de la direcció de l'Institut Català de Finances (ICF). Una decisió que van prendre abans de la votació sobre la concessió de l'aval de 5,4 MEUR per fer front a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior entre el 2011 i el 2017. Segons el cap l'oposició, Salvador Illa, s'ha de respectar l'estat de dret i les decisions personals però creu que el Govern ha de donar explicacions "del que ha passat i per quines raons s'han pres aquestes decisions".

Ho ha dit durant una atenció a mitjans després de visitar Castellgalí i Súria, al Bages. Durant la seva intervenció, també ha reiterat la petició al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè assisteixi a la conferència de presidents de les comunitats autònomes de divendres vinent per "parlar i dialogar" amb el govern espanyol sobre temes d'interès com ara la pandèmia i els fons europeus. Així mateix, també ha subratllat la importància de la celebració de la comissió bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol a principis d'agost.

D'altra banda, ha fet un reconeixement a la feina dels Bombers i a la resta de cossos que treballen en l'incendi de Torroella de Montgrí. I ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana perquè siguin prudents davant les altes temperatures d'aquest cap de setmana i també amb la pandèmia. "La vacunació està anant bé però extremem la precaució", ha afegit.

Per últim ha posat en valor la feina que s'està fent des del món municipal a les localitats que ha visitat per "millorar la vida" dels ciutadans.