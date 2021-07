L’Agència Europea del Medicament (EMA) va ampliar ahir la recomanació de la vacuna de Moderna, autoritzada actualment a la Unió Europea en majors d’edat, per a adolescents d’entre 12 i 17 anys.

L’agència va establir per a aquest grup de població les mateixes indicacions que s’estableixen per als majors de 18 anys, és a dir, administrar la vacuna en dues dosis, amb un interval de quatre setmanes i en la part superior del braç.

L’estudi dut a terme per l’EMA per recomanar la inoculació de Moderna en adolescents va involucrar 3.732 persones d’entre 12 i 17 anys, dels quals 2.163 van rebre la vacuna. D’aquest grup, cap jove va desenvolupar la covid-19 i els seus membres van desenvolupar una resposta d’anticossos comparable «a l’observada en adults joves de 18 a 25 anys», va indicar l’agència en un comunicat. En el grup de control, format per 1.073 nens que van rebre una injecció de placebo, quatre d’ells es van contagiar de covid-19.

Aquests resultats van portar a la EMA a concloure que l’eficàcia de Spikevax –nom comercial de la vacuna de Moderna– en adolescents de 12 a 17 anys «és similar» a la registrada en adults. Els efectes secundaris més comuns en aquest grup de població són els mateixos que en adults: dolor i inflor en el lloc de la injecció, sensació de cansament, mal de cap, dolor muscular i articular, engrandiment dels ganglis limfàtics, esgarrifances, nàusees, vòmits i febre, els quals «solen ser lleus o moderats i milloren als pocs dies de la vacunació», va dir l’agència. L’EMA va reconèixer que és probable que no s’hagin detectat nous efectes secundaris en persones d’entre 12 i 17 anys «a causa del nombre limitat de nens i adolescents inclosos en l’estudi».