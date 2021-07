El PSC insta els grups polítics a pactar la renovació dels càrrecs d’òrgans i institucions que la Generalitat té pendent des de fa dues legislatures. Els socialistes han enviat a totes les formacions una carta on els conviden a reunir-se al setembre, coincidint amb l’inici del curs polític, i resoldre la designació de 112 càrrecs d’un total de 28 òrgans.

«No podem criticar el bloqueig en la reforma del Consell General del Poder Judicial i després no ser responsables en aquesta renovació», va dir la portaveu del grup socialista, Alicia Romero, aquest divendres des de Segur de Calafell. Romero va criticar l’executiu de Pere Aragonès per haver acabat el curs polític amb actitud «poruga» i li ha demanat «més ambició».

El PSC lamenta que encara estigui pendent la renovació d’òrgans com el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual, el Consell de Garanties Estatutàries o diversos consells socials universitaris. «No hi ha cap moviment fins ara», ha criticat Romero, que aquest divendres ha detallat que el grup socialista ha enviat una carta a tots els grups parlamentaris per posar-hi fil a l’agulla un cop passat l’estiu.

Institucions afectades

«Tots som conscients que, a causa de la demora en les designacions, aquestes institucions catalanes es veuen greument afectades, tant pels problemes de funcionament com per la conseqüent pèrdua de legitimitat, ja que els principis d’independència i imparcialitat es veuen alterats», assenyalen els socialistes a la missiva.

Al text enviat als grups, el PSC sosté que cal renovar els 112 càrrecs pendents de 28 institucions «amb garanties d’igualtat, transparència i acord respecte les persones candidates». «Hem de tenir te capacitat de designar els millors candidats i candidates seguint els principis de mèrit, capacitat, professionalitat, pluralisme i paritat», afegeixen.

Romero va anunciar l’enviament d’aquestes cartes després de la reunió que el PSC va celebrar a Segur de Calafell, la quarta trobada de treball de l’autoanomenat govern alternatiu. Els socialistes van concloure la cita criticant el tarannà de l’executiu de Pere Aragonès, ja que consideren que ha acabat el curs polític actuant de forma «tèbia» en qüestions com l’ampliació de l’aeroport del Prat o els Jocs d’Hivern dels Pirineus.

«Volem un govern més valent i ambiciós», va asseverar Romero, que retreu a la Generalitat que governi «de forma massa condicionada per la CUP». En aquest sentit, ha posat com a exemple la comissió per avaluar el model policial.

L’ICF

A preguntes de la premsa, Romero va evitar posicionar-se sobre si el Tribunal de Comptes acceptarà l’aval de l’Institut Català de Finances per pagar la fiança de 5,4 milions d’euros que reclama a una quarantena d’ex-alts càrrecs del Govern per l’acció exterior del període 2011-2017.

«El tribunal té les seves maneres de procedir i nosaltres les respectarem», es va limitar a dir Romero, que va recordar que el PSC és a l’espera de la resposta del Consell de Garanties Estatutàries sobre el fons creat per la Generalitat per afrontar processos judicials com aquest.

La portaveu del grup socialista al Parlament va insistir en respectar la independència del Tribunal de Comptes, al mateix temps que va subratllar les divergències que l’aval de l’Institut Català de Finances ha generat dins el Govern del mateix Institut de Finances, «que està presidit per un alt càrrec d’Esquerra».