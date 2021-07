Tres membres independents de la junta de govern de l’Institut Català de Finances (ICF), Francesc Casas, Mercedes Domingo i Virginia Verger, van dimitir dels seus càrrecs abans que aquest organisme aprovés activar l’aval dels 5,4 milions d’euros que el Tribunal de Comptes reclama a 34 exalts càrrecs de la Generalitat.

La Junta de Govern de l’ICF -l’equivalent al consell d’administració d’un banc- va aprovar dimecres activar el mecanisme previst perquè l’entitat financera de la Generalitat presenti l’aval pels encausats pel Tribunal de Comptes per haver promogut el procés a l’estranger. Els consellers independents Francesc Casas, Mercedes Domingo i Virginia Verger van cessar del seu càrrec abans d’aquesta votació, que finalment es va aprovar amb un ICF dividit, segons va avançar «La Vanguardia» i van confirmar a EFE fonts properes a l’entitat. Aquests tres vocals ja no apareixen a la web de l’ICF, la direcció del qual havia de renovar-se en els propers dies.

El càrrec de president de l’ICF encara l’ocupa Albert Castellanos, que va ser secretari general del departament de la Vicepresidència i Economia i aquesta legislatura és secretari d’empresa i Competitivitat, mentre que el conseller delegat és Víctor Guardiola.

Després d’aquestes tres dimissions, la junta de govern compta ara amb sis vocals, tres d’ells independents (Rafael Abella, José Luis Peydró i Albert Vilumara) i tres dominicals més (Lluís Juncà, Meritxell Masó i Matilde Villarroya), és a dir, proposats per la Generalitat.

L’operació d’aval dels encausats per part de l’ICF havia estat descartada en un primer moment per evitar que la iniciativa derivés en problemes legals per als membres de la junta de govern. No obstant això, el conseller d’Economia, Jaume Giró, va rectificar i va decidir que fos l’ICF l’organisme que signés l’aval, després que no trobés cap banc privat que estigués disposat a avalar les fiances. Aquesta opció va ser aprovada per la junta de l’ICF el mateix dimecres a la nit gràcies al vot de qualitat del president, Albert Castellanos.

Segons les fonts consultades, el conseller delegat de l’ICF, Víctor Guardiola, es va abstenir, tres dels membres de la junta de govern -els representants de la Generalitat- van votar a favor de l’operació i tres més -independents- ho van fer en contra. Lluís Juncà, un càrrec d’ERC a la Generalitat que també és vocal a la junta de govern de l’ICF, no va participar en la votació perquè els independents fossin majoria -quatre davant de tres- pel que fa als membres per designació política. És per això que l’empat a tres en la votació el va desfer Castellanos amb el seu vot de qualitat com a president de la junta de govern de l’ICF. En aquest sentit, fonts properes a l’ICF consultades per Efe posen en qüestió si aquesta votació va comptar amb el suficient quòrum, tenint en compte les tres dimissions.

Junqueras assenyala el PP

El president d’ERC, Oriol Junqueras, va acusar ahir el PP d’utilitzar el Tribunal de Comptes com un «òrgan polític» per «perseguir als seus rivals polítics»: «El seu objectiu és embargar les nostres cases, que són les cases on viuen els nostres fills», va denunciar. Junqueras s’ha acollit, com altres 28 encausats, al fons creat pel Govern per avalar la fiança del Tribunal de Comptes, a través de l’ICF.