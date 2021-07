La franja d’entre 50 i 59 anys és la que acumula més persones ingressades per covid-19 a les comarques de l’àmbit de Regió7, amb un total de 17 pacients hospitalitzats el 23 de juliol, que és l’última data amb dades disponibles al portal dadescovid.cat, i amb un total de 71 persones ingressades. Amb 12 ingressats, la franja d’entre 60 i 69 és la segona que en té més. Fins a 29 anys no n’hi ha cap d’hospitalitzat

A la regió sanitària central, el 80% de la població d’entre 50 i 59 anys ha completat tota la vacunació, mentre que el 81,8% ja ha rebut la primera dosi.

De les comarques centrals, al Bages hi ha 26 ingressats per covid, tres dels quals a l’UCI. La franja d’entre 50 i 59, amb sis pacients (una a l’UCI). és la que en té més, seguida del grup d’entre 80 i 89 anys, amb cinc hospitalitzats. Dos dels ingressats destaquen per la seva joventut ja que tenen entre 20 i 29 anys i formen part del grup de set pacients que no arriben als 50 anys. A la comarca, actualment, tot i que el risc de rebrot està disparat, amb 890 punts, és la 23a comarca on és més elevat. L’Anoia és la comarca central amb més ingressats per covid, amb un total de 28, i d’aquests, 7 tenen entre 50 i 59 anys, justament els mateixos que es troben a la franja justament superior, la d’entre 60 i 69 anys. En aquesta comarca, amb tres ingressat a l’UCI, actualment el risc de rebrot és de 799,12 punts.

Al Moianès, dos dels tres ingressats estan a la franja majoritària d’entre 50 i 59 anys, amb un d’ells a l’UCI, i amb un pacient, fora de l’UCI d’entre 60 i 69 anys. El risc de rebrot és el quart més alt de Catalunya amb un nivell de 1.337 punts.

Justament la cinquena comarca amb més risc de rebrot és el Solsonès, amb 1.276 puts. A la comarca hi ha també tres ingressats per covid, un dels quals té entre 40 i 49 anys, un entre 50 i 59 i un més de 80. Cap d’ells és a l’UCI.

A la Cerdanya, amb dos pacients a l’UCI, hi ha cinc ingressats, un dels quals està en la franja d’entre 50 i 59 anys.

Al Berguedà hi ha tres ingressats per covid, dos a l’UCI, igual que a l’Alt Urgell, amb un a l’UCI, i curiosament aquestes són les dues úniques comarques de l’àmbit de Regió7 sense cap ingrés d’entre 50 i 59 anys. Tot i això, el seu risc de rebrot és molt diferent, ja que si el Berguedà és la segona comarca amb l’índex més baix, amb 493 puts, l’Alt Urgell, amb 2.278 punts, lidera aquest rànquing pel que fa a Catalunya.