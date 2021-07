La Junta Electoral Central (JEC) ha remès a l’expresident català Quim Torra la notificació de les multes imposades per un valor conjunt de 8.500 euros per diverses accions en la campanya electoral del 2019, entre elles un missatge i mantenir una pancarta sobre els polítics presos en la façana de la Generalitat, i vulnerar amb això la imparcialitat institucional en un procés electoral.

L’oficina de l’expresident va informar ahir que la Junta Electoral ha comunicat aquesta setmana a Torra l’execució de les sancions econòmiques, una acció que, Torra subratlla, «desobeeix» les recomanacions del Consell d’Europa.

La JEC va sancionar Torra amb 2.500 euros per l’enviament de correus electrònics als funcionaris de la Generalitat utilitzant «imatges o expressions identificables» amb el missatge electoral de determinats partits que van concórrer a les eleccions generals i europees del 2019.

Arguments similars va emprar la Junta Electoral per multar Torra amb 3.000 euros més per un missatge institucional llançat el dia de Sant Jordi d’aquell any i que, segons el parer de l’àrbitre electoral, també vulnerava la neutralitat informativa que han de mantenir les administracions en les setmanes prèvies als comicis.

A més, al juny, li va ser imposada una altra multa de 3.000 euros per no retirar com se li requeria els símbols sobiranistes de les façanes d’edificis públics.