El conegut com a passaport covid és necessari des d’ahir per accedir a l’interior de locals d’hostaleria en municipis amb més incidència de covid-19 a Galícia, una mesura que s’aplica per primera vegada a Espanya després que altres països europeus l’hagin adoptat en diferents circumstàncies.

El document pot ser un certificat de vacunació contra el virus, que s’ha passat la malaltia o una prova negativa realitzada en les últimes 72 hores. Aquesta mesura serà per a més de 12 anys i es farà a 36 municipis d’aquesta regió del nord-oest d’Espanya.

D’altra banda, l’arxipèlag atlàntic de Canàries, l’exigirà des de demà, en el seu cas també en recintes esportius i culturals tancats i per a persones a partir dels 18 anys en municipis amb més incidència de la malaltia.

Totes dues regions han optat per aquesta mesura encara que el Govern espanyol ha apuntat que el passaport covid està pensat per facilitar la mobilitat entre països i la seva aplicació en aquestes circumstàncies per les autoritats regionals ha d’estar avalat legalment.

Altres països d’Europa ja ho estan exigint, com Portugal, França i Grècia, o tenen previst demanar-ho pròximament, com en el cas d’Irlanda i Bèlgica. Es demanarà a diferents àmbits que inclouen també, a més de l’hostaleria, els cinemes i teatres, recintes esportius i centres comercials.