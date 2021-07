La regió sanitària de la Catalunya Central va sumar en l’últim balanç publicat pel Departament de Salut 148 positius nous, per tant, ja són 56.813 els casos confirmats per PCR o test d’antígens des de l’inici de la pandèmia. La xifra s’eleva a 61.682 si es tenen en compte totes les proves. En l’últim balanç, no es va notificar cap mort. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.374 persones en aquesta regió.

El risc de rebrot baixa 1 punt, fins a 736 punts, mentre que l’interval anterior era de 772. La taxa de reproducció es manté a 1,06, per sota de l’Rt de la setmana del 8 al 14 de juliol (1,18).

La incidència a 7 dies és de 346 i el 14,50% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 79 pacients ingressats, set més que fa 24 hores.

Pel que fa al conjunt del territori, el Departament de Salut va declarar 117 ingressats més als hospitals en l’últim balanç i el total és de 2.132, mentre que el nombre de crítics a l’UCI també augmenta fins a 490 (+10). En paral·lel, Salut va notificar 3.470 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici en 809.596.

L’Rt va baixar una centèsima i se situa en 0,94. El risc de rebrot va disminuir també 46 punts, fins als 1.099. Van notificar-se 19 morts –dissabte no se’n va declarar cap- i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia arriba a 22.409. El 20,07% de les proves de la darrera setmana van donar positiu. La incidència acumulada a 14 dies retrocedeix de 1.231,31 a 1.197,92.

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, ja són 27 els crítics de menys de 30 anys, un més que fa un dia. Pel que fa a les dades d’ingressats generals, dels 2.132 que hi ha actualment als hospitals catalans, 1.286 tenen més de 50 anys i 675 són menors de 50.