Les queixes i incidències per incivisme a Barcelona van pujar prop d'un 60% el 2020 respecte el 2019, en part a causa de la pandèmia i el confinament. En concret, van passar de 12.427 a 19.845, però el principal increment va ser per les incidències del Bicing i els vehicles abandonats al carrer. Les incidències a l'espai privat van baixar un 26,5%, passant de 2.971 a 2.182, però les de convivència veïnal van pujar un 67,7%, mentre que a l'espai públic van passar de 2.163 a 1.910, un 11,7% menys. Les molèsties per soroll a l'espai públic van pujar de 3.036 a 3.620, un 19,2%. Les molèsties a l'espai públic es van mantenir quasi igual, passant de 1.836 a 1.839. Les denúncies de la Guàrdia Urbana per incivisme van baixar a la meitat.

La categoria d’IRIS, el registre municipal, que més incrementa en trucades al 092 i 112, relacionada amb els capítols de l’ordenança de convivència que fan referència a l’espai privat, és la relacionada amb les molèsties en la convivència veïnal, que han augmentat en 463 comunicacions el 2020 respecte el 2019, ja que van passar de 684 a 1.147. Aquest efectes directe de la covid-19 també s’expressa de manera significativa en el descens de les molèsties derivades d’habitatges d’ús turístic, passant de 1.919 comunicacions el 2019 a 670 el 2020, amb un descens de 1.249 comunicacions. Les incidències per ocupacions augmenten el 2020, amb 43 comunicacions més que l’any 2019, ja que van passar de 182 a 225.

En l’incompliment de les ordenances a l’espai públic destaca el descens en l’indicador sobre vandalisme que baixa en 92 comunicacions respecte el 2019, passant de 254 a 162. Pel contrari, el consum de begudes alcohòliques augmenta en 38 comunicacions, de 90 a 128, i l’incompliment d’horaris de locals en 19 comunicacions durant el 2020. Les molèsties dels gossos van baixar de 837 a 712.

En les incidències de soroll a la via pública, respecte el 2019, s’incrementa les originades per activitats comercials i industrials en 130 comunicacions, de 395 a 525, les concentracions de persones fent soroll amb un augment de 181 comunicacions de 766 a 947, i les molèsties originades pels serveis de recollida i neteja amb 92 comunicacions, passant de 370 a 462. Les terrasses van originar el doble de molèsties que l'any anterior, passant de 155 a 330.

Les molèsties per vehicles a motor a l'espai públic van passar de 1.775 a 5.103, una pujada del 187%, sobretot pels 3.622 vehicles abandonats al carrer. Cal assenyalar que és la primera vegada que es recull aquest indicador en el present informe, i la seva incorporació respon a les conseqüències mediambientals, d’ocupació i degradació de l’espai públic que aquest acte incívic comporta.

En aquesta categoria, el descens de la mobilitat durant aquesta etapa es reflecteix en el descens de 383 comunicacions vinculades a la disciplina viària de vehicles de motor, passant de 1.572 a 1.189. Les motos van suposar 292 intervencions 89 més que un any abans.

Finalment, l'increment més gran va ser el de l'incivisme de les bicicletes, que va passar de 646 incidents a 5.191, un increment del 703%, sobretot perquè es van incorporar les 3.355 incidències del Bicing. La indisciplina viària va baixar en 111 comunicacions respecte el 2019, passant de 474 a 363. També, a aquest apartat sobre les comunicacions i demandes ciutadanes relacionades amb les bicicletes, s’han afegit noves categories, donada la rellevància que en el darrers temps aquest tipus de transport està assolint. Així, destaquen també les 537 comunicacions per bicis abandonades, les 387 per aparcaments de bicis o les 209 per la senyalització de carrils bici.

Un 48,5% menys de denúncies per incivisme

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, el 2020 va posar aproximadament la meitat de denúncies per incivisme que el 2019, ja que es va passar de 84.246 a 43.335. El 2017 va atendre 107.453 incidents. El fet més habitual va ser el consum d'alcohol a la via pública, que va baixar lleugerament, de 19.284 a 18.073. Fins el 2019 això era el segon tipus d'incident més habitual després de la venda ambulant irregular, el 'top manta', que el 2019 va suposar 52.876 intervencions i l'any passat va baixar a 16.761. La contaminació acústica va continuar com el tercer motiu més habitual, amb un increment d'aproximadament el 10%, ja que va passar de 5.038 a 5.531. Orinar al carrer va suposar 1.880 incidents, molts menys que els 4.365 de l'any anterior.

Els altres tipus d'incidents no van als 300 casos cadascun. Un dels que ha baixat més, sobretot des del 2017, ha estat la col·locació de pancartes, cartells i fulletons a l'espai públic, ja que va passar de 704 fa quatre anys, a 283 fa dos anys i a 108 l'any passat. L'ocupació de l'espai públic per part de la mendicitat va baixar també de 383 actuacions a 130. La prostitució al carrer va passar de 37 a 16 en un any, mentre que el 2017 s'havien denunciat 167 casos. A les platges les denúncies van baixar de 152 a 79.

El govern municipal ha traslladat les dades a l'oposició aquest dilluns al matí durant la reunió de la comissió de seguiment de l’aplicació de l’ordenança de civisme de Barcelona. Aquesta comissió està integrada pels responsables municipals de les àrees de Seguretat i Prevenció, Drets socials, Ecologia, i Drets de la Ciutadania, conjuntament amb els diferents grups polítics municipals. Durant la trobada, el govern municipal ha presentat als grups de l’oposició l’informe de seguiment de la normativa.

JxCat critica el retard i l'augment d'incidències

En resposta a aquestes dades, el portaveu del grup municipal de JxCat, Jordi Martí, ha retret a l’executiu municipal que hagi "amagat incomprensiblement" els informes sobre l’aplicació de l’ordenança de civisme dels anys 2019 i 2020 i "després de reiterades peticions públiques i en el marc de la comissió de Presidència per part del grup de Junts". Així, Martí ha retret al tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, “que hagin amagat una informació que el govern té enllestida el mes de gener de l’any següent a l’anàlisi". "Ens lliuren avui, 26 de juliol, una informació que tenen des de gener del 2020 i gener de 2021, i ho fan quan ja s’ha acabat el curs polític a l’Ajuntament: no tindrem opció de debatre en comissió o al ple fins al mes de setembre", ha lamentat.

Respecte les dades, Martí reclama una reflexió a l’entorn de la "incapacitat" de Guàrdia Urbana i altres serveis municipals de donar resposta a les trucades, queixes i demandes de la ciutadania pels problemes que els afecten, recordant de manera específica les queixes reiterades dels veïns de les places de la Vila de Gràcia, "que se senten sols i desemparats". Els juntaires han criticat "l’augment descontrolat" de les queixes per incivisme l’any 2020 i ha exigit al govern d’Ada Colau i Jaume Collboni que s’obri a actualitzar l’ordenança. Segons Martí, les dades corresponents a l’any 2020 "apareixen inevitablement distorsionades pel fenomen de la pandèmia i les conseqüències de l’aturada de l’activitat, els confinaments i alguns canvis d’hàbits; moltes temàtiques relacionades amb l’ordenança de convivència s’han vist mitigades i milloren respecte el 2018, però també es recullen augments molt preocupants i de fons en altres apartats".

El portaveu del grup de Junts ha instat tot els grups "a fer una valoració política sobre si aquesta ordenança, avui i els pròxims anys, està complint amb la seva funció i realment dóna resposta a la realitat del malestar i les problemàtiques d’incivisme que pateixen els ciutadans de Barcelona", i ha animat el govern de comuns i socialistes "a posar-se a treballar i començar a elaborar una proposta d’actualització de l’ordenança de convivència".

JxCat destaca que les intervencions de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra respecte les queixes per contaminació acústica augmenten: de 4.670 el 2017 a 5.531 el 2020. També han augmentat els assentaments il·legals a Barcelona, que cada cop són més, i que s’ha passat dels 68 de l’any 2018, als 80 l’any 2020.

Segons JxCat, les queixes al 092-112 relacionades amb convivència veïnal passen de 36.780 queixes el 2019, a 60.099 al 2020, un 63% més en un sol any. Les queixes generals, tot i la covid, augmenten un 24,4% en un sol any, de 95.822 casos a 119.177 casos. Jordi Martí també ha destacat que de les milers de sancions només s’han obert 284 expedients de substitució de sancions administratives per mesures educatives o prestacions en benefici de la comunitat, "una xifra ridícula". I ha finalitzat reclamant també més atenció a la necessitat de posar en marxa un pla específic per donar resposta a l’increment de casos d’autòlisi i suïcidis que es donen a la ciutat.