L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va tornar a criticar ahir la taula de diàleg entre Govern i Generalitat perquè al seu judici «un procés de canvi d'un país no es pot fer als despatxos, sense la gent».

En un acte al sud de França del Consell de la República, Puigdemont va defensar que «la independència segueix viva» perquè l'autodeterminació s’exerceix de «forma continuada» i és un procés «que dura anys».

Per a l’expresident, «un país és la seva gent» i «els processos polítics per fer un país no es poden decidir en un despatx ni en una aquesta taula de diàleg».

«Cap país ni cap procés determinant de futur d'un país es pot fer d’esquena o en contra de la gent», va afegir, en referència a la taula de diàleg.

«No abandonarem fins al reconeixement formal de la república catalana. Ens queda un llarg camí, però només ho podrem fer si anem fentpassos encadenats com hem fet des de l’1 d’octubre», va defensar el també eurodiputat.

Per a Puigdemont, i per influència «de tants anys de franquisme», «des del cap d’Estat fins a l’últim de la judicatura pensen que som ovelletes submisses i desmobilitzades».

Segons ell, Catalunya lluita per ser «una república de pau, democràcia i progrés» i «radicalment europea» en el marc d’una Europa on va dir «tornen a sorgir idees clarament feixistes que van penetrant en la societat de forma transversal».

Puigdemont va participar en un acte a Perpinyà organitzat per l’entitat sobiranista Consell per la República, al costat dels exconsellers també com Antoni Comín i Lluís Puig, així com la diputada Aurora Madaula i Lluís Llach, entre d’altres.