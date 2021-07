El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat de 31 a 22 els anys de presó per al principal acusat de violar en grup una jove de 18 anys a Sabadell l'any 2019. La sala civil i penal considera que l'home és còmplice i no cooperador necessari en els fets, on hi hauria dos homes més vinculats en els fets materials. No obstant, un d'ells es troba fugit, mentre que a l'altre no se l'ha pogut identificar. Manté, no obstant, les penes de 13 anys i mig de presó per als dos altres detinguts i condemnats, en aquest cas per ser còmplices i per ometre el deure a auxiliar la jove, que ho hauria reclamat en diverses ocasions. En el judici hi havia un quart detingut que va ser absolt per falta de proves que l'incriminessin.

Els fets van passar la matinada del 2 al 3 de febrer de 2019, quan la víctima sortia de passar la nit amb uns amics per dos bars de Sabadell. En la seva tornada a casa, un home la va assaltar i la va dur fins una antiga sucursal bancària de la carretera de Terrassa, on va ser víctima d'una violació múltiple on hi van participar activament tres homes.

Ara, la sentència modifica la pena sobre el principal acusat. "Revoquem parcialment la sentència pel que fa al pronunciament en què es condemna l'acusat com a cooperador necessari en comissió per omissió de dos delictes d'agressió sexual amb penetració", s'assenyala en la sentència. Són inicialment dues penes de 9 anys de presó, "quan han de ser-ho només en qualitat de còmplice en comissió per omissió", es detalla en el text.

Per aquest motiu, es condemna a 4 anys i 6 mesos de presó per a cada un dels dos delictes, mantenint la resta de pronunciaments de la sentència el que fa a la seva persona, amb una pena final de 22 anys de presó. Pel que fa als altres dos condemnats, el tribunal confirma la sentència de 13 anys i mig per a cada un d'ells.