Unides Podem, ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, EH Bildu, Més País, Compromís i BNG han demanat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre "l'opacitat en la venda d'armes a països no democràtics i les comissions il·legals vinculades". Concretament, la petició registrada reclama que s'investigui una trama vinculada amb el rei emèrit Joan Carles I que, a través de l'empresa Alkantara Iberian Exports, hauria amassat part de la seva fortuna aprofitant la seva condició de cap de l'Estat per fer un entramat empresarial amb aparença legal i secreta per dur a terme durant anys tràfic d'armes. La Mesa del Congrés -amb els vots de PSOE, PP i Vox- va rebutjar la setmana passada una petició similar.

La petició reclama esclarir les informacions que atribueixen part de la seva fortuna a operacions de tràfic d'armes a països àrabs per mitjà d'una empresa conjunta hispano-saudí suposadament creada per canalitzar el comerç entre els dos països. La comissió s'enfocaria a les comissions en transaccions armamentístiques des de la seva constitució a Londres el 1978 i la seva dissolució a Xipre el 1990. També reclama conèixer, detectar i avaluar "les presumptes implicacions del rei emèrit Joan Carles I en les actuacions comercials realitzades per Manuel Prado i Colón de Carvajal", administrador "solidari al cinquanta per cent de tots els negocis del rei emèrit". La petició també qüestiona les "traves" de la llei sobre secrets oficials.