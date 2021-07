L'empresària alemanya Corinna Larsen ha denunciat el rei emèrit Joan Carles I i els serveis secrets espanyols, el CNI, davant la justícia britànica per assetjar-la i vigilar-la. Segons revela aquest dimarts el diari 'Financial Times' i ha pogut confirmar l'ACN, l'examant del rei emèrit va presentar al desembre una demanda al Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gal·les contra Joan Carles I per vigilar-la al Regne Unit des del 2012. Larsen reclama una ordre d'allunyament contra ell i una compensació pels danys causats. Segons ella, personal del CNI o al servei de Joan Carles I seguien els seus passos i punxaven les seves trucades.

Larsen assegura que el rei emèrit la va amenaçar dient que "si no feia el que ell volia, les conseqüències no serien bones". També acusa l'excap del CNI Félix Sanz Roldán d'advertir-la que no podia "garantir la seva seguretat física o la dels seus fills".

L'alemanya assegura que les amenaces van començar quan, segons ella, es va negar a retornar a l'exmonarca 64,8 milions d'euros. En una declaració a la justícia suïssa, Larsen va dir que no va preguntar pels diners, però que sabia que venien d'una "donació del rei Abdalá a favor de Joan Carles I". "No em van explicar el motiu de la donació, però es tracta d'una pràctica corrent entre reis, concretament a Orient Mitjà", va dir Larsen, segons va publicar 'El País' el juliol del 2020.