Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat el pla especial per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), ja que les previsions d'incendis per aquest dimarts es troben a nivells més favorables a tot el territori i l'evolució dels incendis actius és favorable. El de Santa Coloma de Queralt està controlat des d'aquest dilluns a les 20.11 hores, i, segons els Agents Rurals, es manté la superfície afectada de 1.700 hectàrees.

El de Torroella de Montgrí i el de Ventalló i Vilopriu estan controlats i, segons els Agents Rurals, han cremat 88,6 i 34,33 hectàrees, respectivament. Actualment no hi ha cap població que es trobi en situació de confinament o evacuada i no es registra cap incidència pel que fa a serveis (carreteres i subministraments).

Durant l'episodi d'aquests tres grans incendis, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la Generalitat i els tècnics de l'operativa territorial desplaçats al lloc dels incendis (Santa Coloma de Queralt i Torroella de Montgrí), han mantingut, des del primer moment, el contacte amb els diferents municipis per tal de donar suport a les afectacions provocades per aquests incendis a través de les seves estructures (tècnics de protecció civil, policia local i voluntaris de protecció civil).

Protecció Civil de la Generalitat manté la crida a la col·laboració i al compromís de tothom per evitar situacions de risc en l'entorn forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d'un vehicle, encara que sembli apagada. Cal reforçar la prevenció i evitar qualsevol situació de risc i trucar al 112 en cas de veure una columna de fum.