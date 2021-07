El Departament de Justícia ha detectat dos brots de covid-19 al centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Segons detalla la Generalitat, hi ha 28 interns positius de coronavirus. D’aquests, cinc estan ingressats a la infermeria, hi ha dotze casos al mòdul 5 i nou casos al mòdul 4. La resta, són un intern de la Unitat Psiquiàtrica i un ingressat a la infermeria de Joves. A resultes d’aquests contagis, els mòduls més afectats han quedat aïllats, mentre s’han suspès totes les visites al conjunt de la presó. Les restriccions no afecten els reclusos de la unitat semi oberta, que poden seguir sortint a treballar. En paral·lel, s’ha desplegat un cribratge a tot el centre per tallar la transmissió del virus.

La suspensió de visites a Brians1, acordada per la Direcció General d’Afers Penitenciaris i el Departament de Salut, afecta tant les comunicacions a través del locutori, com els vis-a-vis familiars i de convivència. Sí que es mantindran, però, les comunicacions telefòniques i videotrucades.

Mentre durin les restriccions, els ingressos de presos preventius es derivaran a Brians 2, mentre s’ha restringit al màxim l’entrada de personal i no hi podran accedir visites, voluntaris, o persones que no es considerin essencials. S’ha previst, si fos necessària, la substitució de funcionaris per garantir el servei.

Segons detalla Justícia, hi ha altres presons on també s’han detectat casos positius de covid-19. En total, al conjunt de centres hi ha 98 interns contagiats. D’aquests, 21 són a la unitat hospitalària covid-19 de Brians 2; 16, a la unitat covid de Puig de les Basses; i un cas a Lledoners, un a Mas d’Enric i un ingressat a un hospital públic.