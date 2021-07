Els ciutadans estrangers que s’han vacunat a Catalunya però que no disposen de targeta sanitària no poden obtenir al passaport europeu que n’acredita la immunitat. És una situació que afecta persones residents al territori però que no apareixen al sistema sanitari públic i que, per tant, no poden accedir al portal la Meva Salut. Entre l’abril i el maig el Govern va obrir un registre per als estrangers que no tenen targeta sanitària i s’hi van apuntar 5.700 persones. Ara, però, es troben que com que no són al sistema no poden descarregar-se el certificat de vacunació malgrat haver rebut totes les dosis a Catalunya.