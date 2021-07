L’Audiència ha reobert una investigació a l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC), per malversar fons de la Federació de la Municipis de Catalunya (FMC), en entendre que és «prematur» l’arxiu de la causa ja que els fets «revesteixen l’aparença de delicte». En la seva interlocutòria, la secció segona de l’Audiència de Barcelona ha acordat estimar els recursos de la Fiscalia i la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix l’acusació popular, contra l’arxiu de la peça 25 de l’anomenat «cas Mercuri» que havia dictat al gener del 2020 el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona. Arran del «cas Mercuri» sobre presumptes irregularitats a l’Ajuntament de Sabadell, Bustos acumula dues condemnes fermes té una desena d’investigacions obertes.

L’Audiència ha deixat ara sense efecte el sobreseïment de la causa de la FMC i ha acordat continuar davant el Tribunal del Jurat la instrucció del cas, en el qual a més de Bustos estan imputats cinc càrrecs més vinculats a la federació municipalista. La peça 25 investiga la suposada concessió fraudulenta d’una subvenció de 25.000 euros a la Fundació ACSAR per a un contracte, així com l’abonament per part de l’FMC de factures injustificades i inexistents en concepte d’assessorament extern que, segons la sala, han de continuar sent investigades. «Ens trobem davant uns fons que òbviament procedeixen de les arques públiques i de l’esforç tributari dels ciutadans; i en el seu moment sotmesos a fiscalització per la intervenció dels municipis, per això es considera que resulta si més no prematur acordar el sobreseïment lliure de les actuacions a l’inici», sosté l’acte.