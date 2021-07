Dos conductors han mort aquest dilluns a Osona en dos xocs independents que han tingut lloc en dues carreteres separades per pocs quilòmetres. Els dos sinistres han passat amb 10 minuts de diferència. El primer accident s'ha produït cinc minuts abans de les cinc de la tarda al quilòmetre 72 de la carretera C-17, en terme municipal de les Masies de Voltregà. Per causes que s'investiguen han col·lidit el cotxe que conduïa la víctima i una furgoneta. El conductor del segon vehicle ha resultat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Parc Taulí. El segon accident ha passat a les cinc i cinc al quilòmetre 152 de la C-37, a Torelló. El cotxe de la víctima ha xocat amb un altre turisme. El conductor del segon ha sofert lesions de gravetat menor.

En el cas del primer accident, els Mossos d'Esquadra han tallat la via en sentit Barcelona i ha calgut fer desviaments per la sortida 72. S'han activat quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa al segon accident, el lesionat ha estat traslladat a l'Hospital de Vic. Ha calgut tallar la via en ambdós sentits de la marxa i s'han activat quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM.

Amb aquestes víctimes, són 75 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons informa el Servei Català de Trànsit, que puntualitza que es tracta de dades provisionals.