Un nen de 6 anys va perdre la vida aquest dilluns a la tarda en un incendi declarat en una casa ubicada al carrer Túria de la urbanització Sant Cristòfol d’Alberic (País Valencià), on el menor es trobava amb el seu pare, que ha sobreviscut i va haver de ser atès per mitjans sanitaris d’Emergències. A l’interior de l’habitatge, els bombers van localitzar una plantació de marihuana.

La Guàrdia Civil investiga ara les circumstàncies en què es va declarar el foc, ja que les causes encara no han pogut ser determinades. Algunes fonts apuntaven ahir a la nit a un possible origen elèctric, tot i que no van poder confirmar si la fallada s’havia produït a la instal·lació que donava energia a la plantació il·legal.

L’incendi es va declarar a prop de dos quarts de vuit de la tarda i va ser el mateix pare qui va demanar ajuda i va advertir al 112 que el seu fill seguia a l’interior i que no podia accedir a la casa perquè les flames estaven desbocades.

El Consorci Provincial va enviar immediatament al lloc quatre dotacions de bombers dels parcs d’Alzira i Xàtiva, així com un oficial i diversos comandaments, segons informació d’aquest organisme dependent de la Diputació de València.

En arribar, van trobar el pare ja fora de l’habitatge, amb evidents signes d’intoxicació per inhalació de fum. De fet, ja estava sent atès pels mitjans sanitaris, segons la mateixa font. L’home els va demanar que busquessin i rescatessin el seu fill, amb un trastorn de l’espectre autista, a qui no havia pogut salvar, ja que el foc s’havia propagat amb rapidesa per tota la casa.

Estava en un dels dormitoris

Els bombers van accedir a l’interior de l’immoble per sufocar les flames i buscar el nen, per a la qual cosa van utilitzar tècniques de busseig en fum, segons van explicar les fonts del Consorci. Gràcies precisament a això, van localitzar en un dels dormitoris el petit, però ja sense vida, així que no van poder fer res per ell.

La Guàrdia Civil, que també hi havia desplaçat diverses patrulles, s’ha fet càrrec de la investigació, que ha assumit l’equip de Policia Judicial de Sueca. A més, està previst que avui es desplaci a l’habitatge l’equip d’investigació d’incendis de la VI Zona, amb base a la caserna de Benimaclet, per determinar l’origen del foc, una vegada s’hagi refredat per complet la casa i puguin prendre mostres i inspeccionar-ne l’interior amb garanties.

Al tancament d’aquesta edició, estava a punt d’arribar-hi la comissió judicial, encapçalada pel jutge d’Instrucció número 3 d’Alzira, en funcions de guàrdia, per ordenar l’aixecament del cos i el seu trasllat a l’Institut de Medicina Legal de València.