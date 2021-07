Les universitats catalanes començaran el curs 2021-2022 amb un màxim del 70% de presencialitat, tal com recull el Pla sectorial d’universitats aprovat pel Procicat. El Departament d’Universitats ha informat que això serà així «sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeti». A més, les activitats docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials. A partir d’aquesta normativa, serà cada universitat la que concretarà les mesures per donar compliment a aquesta normativa. El curs va acabar amb un 50% de presencialitat.