Una de cada quatre persones que hi ha actualment ingressades per covid a les comarques centrals té menys de 50 anys, que també és el col·lectiu que concentra el percentatge més elevat de població no vacunada o que tot just se li ha administrat la primera dosi (vegeu desglossat). Segons les darreres informacions del portal dadescovid.cat, corresponents al 25 de juliol, entre l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès i el Solsonès, hi ha un total de 86 persones hospitalitzades, de les quals el 26,7% encara no han complert els 50 anys.

Aquesta proporció és semblant en el conjunt del territori, i només es trenca a la Cerdanya, on el nombre d’ingressats menors de 50 anys és superior. De fet, la diferència és mínima, tenint en compte que hi ha 5 ingressats, un d’entre 30 i 39 anys, 2 d’entre 40 i 49, un d’entre 50 i 50, i un altre d’entre 70 i 79 anys. A la majoria de les comarques el gruix de persones hospitalitzades es troba en la franja d’edat d’entre 50 i 59 anys, seguida de la de 70 a 79 i de la d’entre 60 i 69, si bé la xifra s’ha anat igualant, i la franja d’entre 40 i 49 anys ja està registrant una quantitat d’ingressos molt similar a les anteriors. Com menys edat, més difícil és trobar persones hospitalitzades. Actualment, en aquest territori n’hi ha deu d’entre 30 i 39 anys, i només una (a l’Anoia) de menys de 30 anys.

Les xifres són semblants a les des la resta de Catalunya, si bé en el conjunt del país hi ha un percentatge més elevat d’ingressos entre la gent més jove. En aquest cas, les hospitalitzacions de persones de menys de 50 anys s’eleva fins a gairebé el 34%, i la franja amb gent ingressada d’entre 40 i 49 anys és la més nombrosa (317 persones) després de les 424 que en tenen entre 60 i 69.

On sí que es dona una proporció pràcticament idèntica és a les UCI. Actualment hi ha 13 persones de les comarques centrals ingressades per covid a les unitats de cures intensives, i d’aquestes, 3 tenen menys de 50 anys, el que suposa el 23% del total.

En concret, són tres persones del Bages, del Berguedà i de la Cerdanya, d’entre 40 i 49 anys. Pel que fa a la resta de franges d’edat, a les UCI hi ha 5 pacients d’entre 70 i 79 anys, 2 d’entre 60 i 69, i 3 més d’entre 50 i 59. Ara per ara, no hi ha cap persona del Solsonès ingressada a les UCI.

Pel que fa als principals indicadors que marquen l’evolució de la covid, l’Alt Urgell encapçala el rànquing de Catalunya pel que fa al risc de rebrot, amb 1.816 punts, però també es troben a la part alta el Solsonès (1.240) i el Moianès (1.046).

El 55% de la població ja té la pauta completa Segons el portal dadescovid.cat, actualment hi ha el 55% de la població de la regió central amb la pauta completa de la vacuna anticovid (una dosis de Janssen o dues de la resta), amb percentatges que varien però que en tots els casos superen la meitat de la població. El Berguedà és la comarca que va més avançada, amb el 59,1% de la població amb les dues dosis, seguit del Moianès (56,2%), el Solsonès (55,9%), el Bages (55,2%), la Cerdanya (53,9%), l’Anoia (52,4%), i l’Alt Urgell (52,4%). En el conjunt del territori, hi ha el 61,2% de persones amb la primera dosi.