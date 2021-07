La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat tornarà a demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el confinament nocturn per a diversos municipis catalans per tal de frenar els contagis de covid-19. Es tracta d'un total de 162 municipis catalans. Alguns dels que ja tenien toc de queda la setmana passada el mantenen fins al 6 d'agost i s'incorporen a la llista capitals de comarca com Amposta, Figueres i Solsona, que recupera les restriccions. En canvi, en surten altres municipis com Igualada, Puigcerdà, Roses, Salt, Sitges, Tàrrega, Tremp i Vilafant. Les restriccions que s'apliquen en aquestes localitats impliquen també el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores.

Aquesta és la llista dels municipis que entren i surten del toc de queda de l'àmbit de Regió7:

Entren:

Solsona Sant Vicenç de Castellet Sant Joan de Vilatorrada Sant Esteve Sesrovires Navarcles Capellades Abrera Esparreguera

Segueixen:

Sant Fruitós de Bages

Martorell

Moià

Olesa de Montserrat

Sallent

La Seu d'Urgell

Masquefa

Surten:

Igualada Navàs Puigcerdà Súria

En total, dels 162 municipis catalans que estaran confinats a finals de setmana, 13, són de l'àrea de Regió7 (Bages, Moianès, Berguedà, Anoia, Cerdanya/Alt Urgell, Solsonès). Per altra banda, n'hi ha 4 que surten, (Igualada, Navàs, Puigcerdà i Súria) i 7 que segueixen a la llista: (Sant Fruitós, Martorell, Moià, Olesa de Montserrat i Sallent, La Seu d'Urgell i Masquefa), això fa un total de 20 poblacions afectades. Cal destacar que hi ha 3 municipis (Solsona, Abrera i Esparreguera), que ja van patir el toc de queda durant la primera setmana d'aquesta nova restricció i entren a la llista, 7 dies després que tornin a sortir a causa de l'increment de les xifres negatives per la covid.

Xifres

D’aquests 162, 136 són per igualar o superar els 400 casos diagnosticats per cada 100.000 persones a set dies, i 26 que no compleixen aquests indicadors, però estan envoltats de localitats que compleixen aquests paràmetres. La situació als hospitals és «extremadament tensada, arribant al límit», ha advertit Plaja. «La previsió és que les hospitalitzacions més greus no descendeixin en els pròxims dies», ha afegit. La sol·licitud del Govern al TSJC perquè ratifiqui les mesures «que vulneren els drets fonamentals» tenen l’objectiu «clar» de frenar l’expansió del virus.