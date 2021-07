El portaveu de Vos, Jorge Buxadé, va donar ahir per trencades les relacions de la seva formació amb els populars després que l’abstenció dels de Pablo Casado facilités que es declarés Santiago Abascal «persona senar grata» a Ceuta. «O el PP desautoritza d’alguna manera [als conservadors de la ciutat autònoma] i repara el mal o no ens podrà continuar reclamant ajuda per aprovar els seus projectes en plens i ajuntaments», va anunciar Buxadé. En aquests moments els de Pablo Casado necessiten per a aprovar les seves iniciatives els vots de Vox als governs d’Andalusia, Múrcia, Madrid i l’ajuntament de la capital.