La Fiscalia Superior de Catalunya ha admès a tràmit la denúncia presentada pel líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, contra l'aval del Govern a la trentena d'exalts càrrecs a qui el Tribunal de Comptes reclama 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat enre 2011 i 2017. Així, el ministeri públic investigarà la legalitat de l'aval, que finalment es va fer a través de l'Institut Català de Finances (ICF), i per fer-ho ha sol·licitat a la Fiscalia provincial de Barcelona que obri un expedient. Carrizosa va denunciar a la Fiscalia el passat 23 de juliol la Junta de Govern de l'ICF per haver comès presumptament un delicte de prevaricació i malversació "contra les arques públiques".

D'altra banda, Cs també va denunciar el Govern de la Generalitat, al·legant que havia actuat com a "cooperador necessari" del que considera una "il·legalitat", en haver promulgat un decret llei per crear el Fons Complementari de Riscos. Tanmateix, la Fiscalia ha arxivat aquesta denúncia perquè ja hi ha un procediment penal obert contra els seus membres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya presentada per Vox per un "presumpte delicte de prevaricació i malversació" en aprovar el Fons Complementari de Riscos.

Tanmateix, la Fiscalia ha arxivat aquesta denúncia perquè ja hi ha un procediment penal obert contra el president Aragonès, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Concretament, va ser presentada per Vox per un "presumpte delicte de prevaricació i malversació" del Govern en aprovar el Fons Complementari de Riscos. La querella del partit ultra ha estat registrada, però no admesa a tràmit.

En paral·lel, el TSJC també ha rebut recentment per part d'una entitat una altra denúncia contra els membres del Govern per l'aval de l'ICF, la qual encara està pendent de registre, segons confirmen fonts del tribunal. Fins que una denúncia no és admesa a tràmit no s'obre cap investigació.