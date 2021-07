Brussel·les avisa que els ciutadans de la Unió Europea no registrats al sistema de salut on s’han vacunat també tenen dret al passaport covid-19. Preguntat per les dificultats d’alguns estrangers a Catalunya per obtenir el certificat, el portaveu per Afers Interns, Adalbert Jahnz, va recordar ahir que els estats membres tenen l’obligació de proporcionar-lo a tots els vacunats «encara que no estiguin registrats» al sistema de salut estatal. Amb tot, l’Executiu europeu demana a les autoritats responsables que almenys donin el certificat «en paper o en un document PDF» si no poden oferir «totes les funcionalitats» de l’aplicació digital.

Segons va avançar Catalan News, hi ha ciutadans estrangers que s’han vacunat a Catalunya que no poden obtenir el passaport europeu que n’acredita la immunitat perquè no disposen de targeta sanitària. Entre l’abril i el maig el Govern va obrir un registre per als estrangers no registrats amb l’objectiu de vacunar «tothom que viu aquí» i s’hi van apuntar 5.700 persones. Ara, però, es troben que, com no són al sistema, no poden descarregar-se el certificat de vacunació malgrat haver rebut totes les dosis a Catalunya. Des de la Generalitat admeten que «actualment no hi ha procediment per obtenir el certificat de vacunació de la UE» per a aquestes persones i els aconsella adreçar-se al CAP, mentre que el Govern espanyol remet la responsabilitat a Catalunya.