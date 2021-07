El conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró, representarà avui el Govern català al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFyF), una trobada que se celebrarà de forma virtual i en la qual el conseller demanarà comptar el 2022 amb un dèficit equivalent a l’1,1% del PIB català. En la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern, la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va assegurar que el conseller participarà telemàticament en aquesta trobada perquè vol «aclarir incerteses sobre els pressupostos del 2022», a diferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no acudirà dos dies més tard a la conferència de presidents autonòmics. Fonts del departament d’Economia han justificat l’assistència virtual del conseller en què demà debaten temes clau de cara a l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat pel 2022. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ja va dir fa uns dies que en aquesta reunió s’informarà les comunitats «sobre dades econòmiques i del sostre de despesa que tenen a veure amb els comptes autonòmics», perquè puguin «començar la preparació dels seus pressupostos» per al proper exercici.

La reunió també servirà per assignar els 13.500 milions d’euros corresponents a la transferència extraordinària de l’Estat a les comunitats. El govern català continua reclamant que els recursos es reparteixin proporcionalment al pes que Catalunya té sobre el PIB estatal, i està previst també que el conseller reclami el deute històric pendent amb Catalunya. Així mateix, la Generalitat està preocupada per la tardança en la recepció dels fons europeus, i Giró va denunciar recentment que solament havien rebut de 700 milions dels 3.200 previstos aquest any, i va alertar que com més tard es rebin els fons amb més demora s’acabaran adjudicant.