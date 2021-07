La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat que hi ha un «debat» ara mateix dins de la Comissió Interterritorial que componen comunitats autònomes i Govern sobre la possibilitat d’imposar el certificat Covid «per accedir a determinats establiments i acreditar usos diferents dels que s’han validat», com ja passa a Galícia i les Canàries. «Hem de donar resposta a la pandèmia. Això és sempre una prioritat, això és el més urgent, perquè si no abordem la pandèmia no hi haurà recuperació del sector turístic», ha afegit Maroto. Segons les xifres del Govern, en l’actualitat a Espanya hi ha 11 milions de certificats Covid emesos (fins dilluns).

El Ministeri de Sanitat i les comunitats tornaran a reunir-se aquesta tarda amb les diferències de criteri respecte a l’ús del certificat Covid per accedir a l’interior d’alguns establiments i el debat obert per la petició de més vacunes en un moment en què Espanya lidera la campanya mundial.

Dues comunitats, les Canàries i Galícia, ja demanen tenir la pauta completa de vacunació o una prova negativa per poder entrar als establiments d’hostaleria als municipis o zones d’alta incidència, una alternativa que també han adoptat alguns països europeus. Però mentre en aquestes dues autonomies ja és un fet, d’altres ho rebutgen de ple: aquesta mesura s’ha descartat pel Govern català per evitar «perjudicar» els que encara no han rebut la vacuna. «En aquests moments, no és una realitat», va dir ahir la portaveu del Govern català, Patricia Plaja, que no ha descartat que en un futur la Generalitat n’estudiï la implementació, perquè «les qüestions relacionades amb la pandèmia són molt canviants i volàtils».

De la mateixa manera, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no veu «oportú» ni «correcte» que s’apliqui l’opció de demanar el certificat fins que no s’hagi donat la possibilitat de vacunació a tota la població.

Una altra comunitat que no ho contempla és Madrid, que, «de moment», no preveu sol·licitar cap document en hostaleria o llocs d’oci, però ha exigit al Ministeri de Sanitat que «per una vegada exerceixi tasques de coordinació» per a la seva aplicació.

En aquesta mateixa línia es va manifestar Castella-la Manxa, la portaveu de la qual, Blanca Fernández, va afirmar que aquesta mesura s’ha d’adoptar en el marc nacional, perquè «si no, fem tornar bojos els ciutadans i els turistes».

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja preguntada per la possibilitat d’utilitzar el certificat digital de la UE amb aquesta finalitat, va recalcar el caràcter europeu d’aquest document i que el seu objectiu és facilitar la mobilitat entre països, avalant que el seu usuari està vacunat, ha passat la malaltia o disposa d’una prova diagnòstica negativa.

Darias va posar èmfasi en el fet que és necessària una regulació legal per permetre l’ús que proposa Galícia d’aquest document, ja que, segons aclareixen a Efe fonts de Sanitat, el certificat digital europeu de moment només està aprovat per facilitar la mobilitat entre països i cal veure des del punt de vista legal com s’hi pot donar altres usos.

La nova reunió de l’Interterritorial es produeix, a més, en un moment en què Espanya lidera el rànquing mundial de la vacunació davant la Covid-19, si bé moltes comunitats estan des de fa dies exigint més dosis, i així ho traslladaran també a la Conferència de Presidents. És el cas de Madrid, Andalusia i Múrcia, entre d’altres; el conseller andalús de la Presidència, va insistir ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, que es planti davant la Unió Europea i les farmacèutiques i garanteixi a la comunitat un nombre més elevat de vacunes per fer front a la cinquena onada.