Aquest dimecres ha transcendit que el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, té encara pendent una ordre de detenció a Gibraltar, dictada el juny del 2014, pel robatori d’un bloc de formigó en aigües britàniques. La denúncia es va produir per sostreure la pedra de l’escull artificial de la zona, al·legant que impedia pescar als pescadors espanyols. Ara s’exposa com a trofeu de guerra a la seu del partit a Madrid. El dirigent ultradretà, que té una ordre de recerca i captura que afecta només terra gibraltareny, s’enfronta a una pena de 10 anys de presó per aquest furt.

És per això que el 2018, quan amb altres membres de la formació va entrar a Gibraltar per col·locar una bandera d’Espanya de 180 metres al Penyal, Ortega ho va haver de fer nedant, per poder eludir així l’ordre dictada contra ell.

Ara que el diari ‘LUH Noticias’ ha publicat un article en què s’explica que a Ortega Smith l’esperarien 10 anys de presó si trepitgés Gibraltar, aquest ha publicat una foto al compte de Twitter recolzat al bloc de formigó i amb un mapa o fullet de Gibraltar, que acompanya amb el text: «Formidablement. Pensant en les meves vacances».

El polític respon així un tuit del compte oficial de Vox, que li pregunta com està després de retuitejar la notícia del diari ‘LUH Noticias’.

Però no ha sigut l’únic tuit que ha contestat Ortega Smith referent a aquesta polèmica. El també portaveu de Vox a l’Ajuntament de Madrid ha posat un ‘emoji’ plorant de riure i un «sí» al costat de la foto del bloc de formigó exposat per respondre el tuit de la usuària Malamente, que explica que «poc es parla que el Govern de Gibraltar té una ordre de detenció vigent contra Ortega Smith i que aquest va robar del fons marí un bloc de formigó de l’escull artificial de Gibraltar, el va portar a Madrid i des d’aleshores s’exposa com a “trofeu de guerra” a la seva seu».