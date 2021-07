El Regne Unit eximirà de quarantena als viatgers vacunats a la Unió Europea i els Estats Units. Fins ara, només les persones immunitzades al sistema de salut britànic estaven exemptes de fer aïllament a la seva tornada al país. És a dir, que per exemple a dues persones vacunades que viatjaven en el mateix vol Berlín-Londres se'ls aplicaven criteris diferents: la vacunada a Alemanya havia de fer quarantena, la immunitzada al Regne Unit no. El govern britànic ha decidit aquest dimecres posar les mateixes condicions als ciutadans vacunats a la UE i als EUA. L'aixecament d'aquesta restricció es farà efectiu a partir del 2 d'agost per a tots els estats de la UE, excepte a França.

El govern britànic manté una restricció singular per als viatgers provinents del territori francès. A tots, vacunats o no, se'ls hi exigeix quarantena, malgrat estar a la llista de països en zona taronja, com Espanya. De fet, segons la premsa britànica, l'executiu de Boris Johnson hauria discutit en la reunió d'aquest dimecres si feia el mateix amb l'estat espanyol, però finalment no l'imposarà aquesta restricció.

Per tant, a partir del 2 d'agost ni els turistes britànics ni els ciutadans de l'Estat vacunats hauran de fer quarantena per entrar al Regne Unit.