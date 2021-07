L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha sigut informada per França, a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF), d’un brot causat per ‘Salmonella enterica’, presumptament associat al consum de fuet elaborat per Caula Aliments (anteriorment Embotits Caula).

De fet, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha ordenat la retirada del mercat dels productes fuet i secallona de diferents marques comercials, amb qualsevol número de lot i presentació.

Amb la informació disponible no hi ha constància a Espanya de cap cas notificat associat a aquesta alerta, si bé es recomana a les persones que tinguin al seu domicili els productes inclosos en aquesta alerta s’abstinguin de consumir-los i els tornin al punt de compra.

En concret, s’ha ordenat la retirada dels fuets i secallones de les marques Caula, Basso, Llorens, Zabaleta, Iki, Vima, El Andaluz, Casa Ramon, Spaña sol, Le Catalan i Orgullo. Les marques comercials dels productes distribuïts a Espanya són: Caula, Basso, Llorens, Zabaleta, Iki i Vima.

Caula Aliments està contactant amb els seus clients i està gestionant la retirada de producte del mercat. Tot i que els productes implicats en el brot de França no s’han distribuït a Espanya. Per l’aplicació del principi de precaució i comunicat avui pel punt de contacte de Catalunya, s’ha decidit retirar productes elaborats en la mateixa línia de producció, que s’han distribuït a Àustria, Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Irlanda, Lituània, Letònia, els Països Baixos, Polònia, Andorra i Guinea Equatorial i, dins d’Espanya, a Catalunya, Galícia, Madrid i Navarra.