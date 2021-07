Brussel·les demanarà explicacions a Espanya per les dificultats d’accés al certificat covid-19 de la Unió Europea que tenen els estrangers. Així ho han confirmat fonts comunitàries a l’ACN assegurant que l’Executiu europeu reclamarà a les autoritats espanyoles «més informació» sobre com emeten el passaport sanitari als ciutadans de la UE que no són residents. Brussel·les avisa que, encara que aquests ciutadans no estiguin registrats al sistema de salut, si s’han vacunat a Espanya tenen dret a obtenir el document de viatge per la covid-19. Com a mínim, la Comissió Europea exigeix que es doni el certificat «en paper o en un document PDF» si no es pot oferir «totes les funcionalitats» de l’aplicació digital.

Segons va avançar Catalan News, hi ha ciutadans estrangers que s’han vacunat a Catalunya que no poden obtenir al passaport europeu que n’acredita la immunitat perquè no disposen de targeta sanitària. Entre l’abril i el maig el Govern va obrir un registre per als estrangers no registrats amb l’objectiu de vacunar «tothom que viu aquí» i s’hi van apuntar 5.700 persones. Ara, però, es troben que, com no són al sistema, no poden descarregar-se el certificat de vacunació malgrat haver rebut totes les dosis a Catalunya.

Des de la Generalitat admeten que «actualment no hi ha procediment per obtenir el certificat de vacunació de la UE» per a aquestes persones i els aconsella adreçar-se al CAP, mentre que el Govern espanyol remet la responsabilitat a Catalunya. Tot i que des del Ministeri de Sanitat també es pot accedir al passaport, per fer-ho calen mètodes d’identificació que aquests estrangers poden no tenir, com el NIE.