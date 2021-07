Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes en què es va originar un incendi en el dormitori d'un pis de Terrassa (Vallès Occidental) i en què hi va morir una nena de 4 anys. La menor es trobava sola a l'interior de l'habitatge quan es va declarar el foc, dimecres pels volts de les 19.30 en un dúplex del número 15 del carrer Garcia Humet. Segons han confirmat fonts properes a la investigació, la porta era tancada amb clau i la petita era a dins, i s'investiga el motiu pel qual el company sentimental de la mare de la nena va marxar del pis mentre la dona estava treballant. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol, temps en què la bandera de la ciutat onejarà a mig pal i s'han suspès tots els actes institucionals.

Segons ha pogut saber l'ACN, el foc es va originar en el dormitori de matrimoni del pis superior del 1r 5è de la finca, situada al centre de la capital vallesana. Per causes que s'investiguen, l'home estava al domicili amb la nena, filla de la seva companya sentimental, i va marxar del pis tancant la porta amb clau.

Les mateixes fonts apunten que l'home hauria tornat quan el foc ja estava avançat, mentre que la mare, quan va assabentar-se dels fets, va desplaçar-se fins el lloc i va haver de ser atesa per un quadre d'ansietat. No obstant, encara no s'ha determinat quin va ser el focus de l'incendi.

"La investigació haurà d'aclarir els fets, i si hi ha un delicte penal s'haurà de respondre davant de la justícia i atendre's a les conseqüències, seria un fet molt greu", avança l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. De la mateixa manera, el batlle destaca que no consta cap expedient ni a Serveis Socials ni a Polítiques de Gènere, i tampoc es té constància d'antecedents policials pel que fa a la mare i al seu company, que viuen junts a Terrassa des de fa uns mesos.

Afectacions als veïns

El consistori ha donat suport als veïns de l'immoble afectat, on hi ha quatre pisos situats als baixos i set dúplexs, tots situats al primer pis. De tots ells, una família ha passat la nit a l'hotel Don Cándido, mentre que una altra ho ha fet a casa d'uns familiars, i aquest mateix dijous ja poden tornar als seus domicilis.

L'habitatge incendiat ha quedat malmès, sobretot al pis superior, on els dos dormitoris han quedat totalment calcinats. A la planta inferior, el pas dels serveis d'emergències, que van haver d'esbotzar la porta en estar tancada amb clau, i l'aigua acumulada de les tasques d'extinció són el principal testimoni de la tragèdia.

L'estructura de l'edifici, però, no ha patit danys, si bé els veïns dels habitatges adjacents han patit afectacions, com el trencament de vidres per la calor, amb part de la façana malmesa i incidències al sistema elèctric.

24 hores de dol oficial

L'Ajuntament ha fet aquest dijous al punt del migdia un minut de silenci en què els representants de la corporació s'han concentrat davant del consistori i s'ha baixat la bandera de la ciutat a mig pal. A més, s'han decretat 24 hores de dol oficial, en què no se celebraran els actes institucionals previstos en l'agenda municipal.