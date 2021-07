Els centres de dia integrats que no poden garantir unitats de convivència constituïdes únicament per usuaris del mateix centre han de tancar temporalment la seva activitat. Així ho estableix el protocol aprovat pel Departament de Drets Socials la setmana passada. La mesura ja ha tingut efecte a la regió central, on diversos equipaments integrats a les residències han aturat l’activitat a l’espera de poder obrir d’aquí a dues setmanes, tal com determina el protocol.

Un exemple és la residència Sant Víctor d’Artés, que disposa d’un centre de dia integrat dins la mateixa llar d’avis. El seu director, Josep Maria Macià, explica que el divendres passat van tancar el servei davant les indicacions del Govern. «En el nostre cas, és un servei que està completament annexat a la residència i, per tant, no teníem cap altra opció que tancar», manifesta. «Per pal·liar els efectes que pot suposar el tancament per a les famílies, s’està fent un seguiment per avaluar cada cas i detectar necessitats», indica. Macià espera que la mesura ajudi a aturar els contagis i que es pugui reprendre el servei amb normalitat un cop passats els catorze dies.

En el cas dels equipaments que poden garantir espais diferenciats l’activitat continua. És el cas del Centre de Dia de Sant Andreu de Manresa, on els usuaris i els treballadors formen una bombolla de convivència més enllà de la residència del mateix centre. La seva directora, Dolors Fitó, apunta que s’han augmentat els cribratges al centre de dia, tal com dicta el protocol. Així doncs, es realitzen tres proves diagnòstiques setmanals als treballadors i als usuaris no vacunats i una PCR setmanal als vacunats.