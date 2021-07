A Catalunya hi ha 163 centres residencials de serveis socials amb algun cas actiu de covid-19 entre els residents. En concret, hi ha 122 centres de gent gran, 23 per a persones amb discapacitat, 4 de salut mental i 14 en altres recursos residencials, com centres d'infància, per persones en risc d'exclusió, entre d'altres. Així, s'han comptabilitzat 783 usuaris afectats (un 1,4% del total). La gran majoria són persones asimptomàtiques o amb una infecció de caràcter lleu. Tot i així, 63 persones estan hospitalitzades i n'hi ha una a la UCI. Pel que fa als professionals, 639 han donat positiu, (un 1,4%), quatre han estat ingressats a l'hospital i un es troba a l'UCI. Al llarg de la darrera setmana hi ha hagut 30 defuncions per coronavirus.

A la Regió Sanitària de la Catalunya Central Girona n’hi ha 20 que estan en situació taronja, és a dir, presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència i també n’hi ha quatre de vermelles, que vol dir que tenen casos actius de covid19, hi estan apareixen nous casos i es tracta d'un brot en investigació.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran de tot Catalunya hi ha 630 casos actius (1,3%) en 122 residències. Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 117 casos actius entre els residents (1,8%) en 23 residències. Pel que fa als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 7 casos actius de residents (0,6%) en 4 residències.

Vacunacions i cribratges

El 96,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades en primera dosi i el 94,5% tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors, un 89,8% han rebut la primera dosi i un 84%, la primera i la segona. La darrera setmana s'han fet 10.089 proves PCR i 2.652 tests d'antígens. Un 7,16% han resultat positives.

Balanç de les residències de gent gran

El 26 de juliol, d'un total de 1.027 residències de gent gran a tot Catalunya, hi havia 101 centres (9,83%) amb casos actius de covid-19, aparició de nous casos i amb el brot en investigació. Per contra, 721 centres (70,2%) no tenien cap cas comptabilitzat. La resta de centres, 205 (el 19,96%), presentaven casos positius, però tenien el brot controlat, amb una correcta sectorització i aïllament d'espais de la residència.