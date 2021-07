El Govern va anunciar ahir un paquet de mesures per lluitar contra els delictes d’odi a Catalunya, que sumen ja 230 casos en el que va d’any, amb iniciatives com la creació d’una oficina que actuarà d’ofici quan les administracions públiques cometin alguna discriminació.

Així ho van explicar en una comissió en el Parlament la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i el titular d’Interior, Joan Ignasi Elena, els quals van comparèixer per explicar les actuacions de l’executiu català davant les creixents agressions i delictes d’odi cap a persones LGTBI. D’acord amb Elena, en el primer semestre de l’any, Catalunya ha registrat un total de 230 delictes d’odi, que afecten 308 persones, la qual cosa significa poc menys de la meitat dels quals es van produir en 2018 i 2019, la majoria d’ells per motius LGTBI-fòbics.

D’aquest total, el 40% han estat per motius de discriminació cap a persones LGTBI, un 30% per raons polítiques i, la resta, cap a ancians o persones amb discapacitat però, a més, ha alertat que aquest tipus de delictes s’han triplicat en l’última dècada.

La llei preveu també un reglament sancionador, l’esborrany del qual ja està llest i serà validat per experts abans que el Govern ho aprovi, per multar els que cometin discriminacions per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per una altra condició social o personal.