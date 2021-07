Un estudi de l’Hospital de Bellvitge, l’IDIBELL i l’Icahn School of Medicine de Mount Sinai, a Nova York, ha constatat que la resposta vers la covid-19 està condicionada per l’empremta immunològica dels pacients –la immunitat pre-existent contra altres coronavirus, com els del refredat comú. Els investigadors destaquen la importància d’aquesta conclusió, donada l’aparició de noves variants de la SARS-CoV-2, a més de la potencial interacció amb la vacunació de la immunitat preexistent. Matisen, però, que la resposta de l’empremta immunològica no sempre és de caire protector, ja que també pot ser perjudicial. L’estudi ha comprovat que els pacients més greus triguen més temps a produir anticossos neutralitzants contra la SARS-CoV-2.

Els investigadors recorden que moltes infeccions deixen una empremta immunològica en les persones que les pateixen. En el cas d’alguns virus, aquesta memòria immunològica té influència i pot canviar la resposta del pacient quan es produeix una infecció posterior amb un nou virus, però de característiques una mica semblants al primer. En aquest sentit, posen com a exemple el virus de la grip, i assenyalen que té importància també en les respostes immunològiques a les vacunes.