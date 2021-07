Les residències afronten la cinquena onada de covid-19, que ha provocat un augment de contagis en aquests centres durant les darreres setmanes. En ple rebrot, la presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, constata com, malgrat els elevats nivells de vacunació als centres per a la gent gran, la pandèmia torna a colpejar amb força. En aquest sentit, demana prudència a les famílies i assenyala que tota prevenció és poca.

Quina és la situació actual a les residències?

No ens esperàvem que una cinquena onada ens afectés, sobretot tenint en compte que el percentatge de vacunació dels residents ronda el 95%. Fins ara es començava a respirar un cert aire de normalitat als centres, ja que les famílies ja podien pujar a les habitacions. Però l’augment de contagis comunitaris ha estat horrorós els darrers dies i això ha afectat les residències. Estem veient com alguns usuaris agafen el virus i presenten símptomes greus, i això ens preocupa.

A què atribueix l’increment de casos als centres residencials?

Les residències formen part de la societat i, per tant, quan es produeix un augment de contagis entre la població, les residències també es veuen perjudicades. És evident que l’alleugeriment de les mesures en el conjunt de la societat no ha tingut un bon resultat. A més, cal tenir en compte que tant els treballadors de residències com els familiars dels usuaris formen part d’aquesta societat i, per tant, poden portar el virus a l’interior dels centres. En aquest sentit, insisteixo en la importància de vacunar-se i en la necessitat reforçar els cribratges per prevenir brots a les llars d’avis.

Com valora la intensificació de les mesures a les residències?

En aquest context, en què la incidència torna a ser elevada, tota prudència és poca. Ara hem de ser capaços de fer un pas enrere per poder-ne fer dos endavant després. Les mesures que van entrar en vigor la setmana passada s’adeqüen al context que vivim. D’una banda, es limiten les sortides dels residents, que són un factor de risc en aquests moments. D’altra banda, s’incrementen les proves diagnòstiques periòdiques tant en treballadors com en residents i familiars.

Com està funcionant el reforç dels cribratges als centres?

Gràcies als tests ràpids d’antígens s’ha evitat l’entrada a les residències de persones que, sense símptomes visibles, tenen la covid. La veritat és que estem trobant positius tant en familiars com en treballadors; per tant, les dades ens indiquen que cal continuar fent proves diagnòstiques per prevenir l’entrada del virus als centres. Però és evident que l’increment de PCR i test d’antígens comporta una reorganització i més esforç per part dels treballadors de les residències.

El nou protocol limita les sortides inferiors a tres dies. Quin és l’efecte que s’espera d’aquesta mesura?

El principal problema és que sovint, quan un resident surt del centre, és per assistir a alguna reunió familiar amb força gent. En aquest entorn de proximitat, no sempre es respecten les mesures de seguretat i, per tant, poden ser un focus de contagis important. D’aquesta forma, la mesura pretén limitar les sortides dels usuaris durant dues setmanes, a l’espera que les dades millorin i es puguin tornar a programar.

Fins quan preveu que es prolongaran les noves restriccions?

El Govern les ha previst durant catorze dies, però caldrà veure quina és la situació epidemiològica un cop arribi la data límit. El que sí que esperem és que aviat es puguin recuperar les passejades per l’exterior dels residents amb els seus familiars, ja que és important tenir cura de la part emocional dels residents.