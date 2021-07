Pas enrere en les mesures a les residències. L’augment de casos de covid-19 que s’ha registrat els darrers dies ha obligat el Govern català a actualitzar el protocol als centres (vegeu desglossat). L’augment dels cribratges als treballadors i les limitacions de les sortides dels residents són els principals canvis. Els responsables dels equipaments de la regió central viuen amb resignació el canvi d’estratègia, ja que asseguren que arriba en un moment de desgast per part del personal, que ja ha viscut diverses onades consecutives. Tot i això, assenyalen que, en un moment en què la pandèmia torna a provocar estralls, és necessari fer un esforç i retrocedir unes passes enrere per tal d’evitar possibles brots.

«Fins ara es respirava més tranquil·litat a les residències. La campanya de vacunació avançava a bon ritme i res semblava indicar que al mig de l’estiu ens trobaríem en aquesta situació», comenta la directora de la residència Sagrada Família de Manresa, Yesmine Regués. Mentre que a mitjan juny els positius a les residències geriàtriques eren residuals, els casos de covid s’han disparat les darreres setmanes pel que fa a Catalunya. Si entre els dies 4 i 10 de juliol es van detectar 89 contagis als centres residencials, del 18 al 24 de juliol se n’han registrat 597, segons la informació facilitada pel portal de dades covid.

«El respecte envers un possible brot al centre ha tornat. Ens hem adonat que la vacuna no ens converteix en Superman perquè no impedeix d’agafar el virus», subratlla el director de la residència Sant Víctor d’Artés, Josep Maria Macià. De fet, la setmana passada Salut anunciava que el 94% dels residents tenen la pauta completa de vacunació. Malgrat això, els centres residencials es mantenen alerta en veure que en algunes llars el virus ha tornat a fer acte de presència. «La sensació que tenim és que hem tornat enrere, el nivell de pressió del personal ha incrementat els darrers dies. Volem prevenir els contagis, però sabem que no tot està a les nostres mans, ja que la variant delta es contagia com la pólvora», assenyala la directora de la residència l’Onada Can Jorba de Santpedor, Jessi Ragués.

Mesures per afrontar l’onada

Una de les mesures que preveu el nou protocol és reforçar els cribratges als treballadors. «Ara, el control sobre la possibilitat de contagi entre el personal és molt exhaustiu respecte a fa uns mesos, ja que es realitzen proves diagnòstiques tres vegades a la setmana en el cas dels no vacunats i un PCR setmanal en el cas dels vacunats», explica Regués. Aquesta és una bona notícia, apunta la directora, «ja és fonamental testar periòdicament els treballadors, per evitar que siguin una font de contagis». En la mateixa línia s’expressa la directora de la residència Sant Andreu de Manresa, Dolors Fitó, la qual considera que l’estratègia s’encamina cap a l’objectiu de prevenir brots als centres. No obstant això, considera que «l’increment de PCR i tests d’antígens comporta més esforç per part dels professionals i, en aquest sentit, la mesura hauria d’anar acompanyada de més recursos».

Les limitacions en les sortides dels usuaris és un altre dels eixos del protocol. Tal com estableix el document, els residents només podran sortir del recinte en el cas que sigui per una sortida superior als tres dies. «Moltes sortides d’un sol dia que hi havia previstes per aquesta setmana s’han anul·lat», destaca la directora de la residència Sant Roc de Gironella, Montse Cutal. En el cas dels familiars que decideixen endur-se el resident més de tres dies, Cutal demana prudència a les famílies a l’hora de seguir les mesures sanitàries recomanades. «La sensació que tenim des de direcció és que apaguem focs constantment, però no els podem controlar tots», constata.

«La situació genera desgast emocional entre els treballadors de la residència», confirma la directora de la residència Pere Màrtir Colomés de Solsona, que prefereix no donar el seu nom per fer no fer ombra a l’equip de professionals que l’acompanyen. «Malgrat esmentar l’esforç dels equips, no s’ha d’oblidar que els principals damnificats són les persones grans dels centres», assegura. Aquests han vist com el dia a dia de la residència ha canviat per complet, ja que han passat de rondar lliurement per la llar a moure’s en unitats de convivència. «A més, ara ho tenen més complicat per veure’s amb els seus familiars, per això hem tornat a reforçar la comunicació telemàtica», assenyala.

Amb tot, els professionals treballen perquè el virus no causi danys en uns centres que van viure de forma molt virulenta la primera onada de la covid-19.